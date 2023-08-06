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Haberler Pazar Şerife'de her akşam bir konser

Şerife'de her akşam bir konser

Şerife’de her akşam bir konser
KENDİNE özgü dekorasyonu, eğlencesi, lezzetli yemekleri ve samimi atmosferiyle farkını ortaya koyan Şerefe Alaçatı, her hafta sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla Alaçatı'nın göz bebeği haline gelen Şerefe'de müzik, geç saatlere kadar sürüyor. Şimdiye kadar Şerefe'de sahne alan Merve Özbey, Serdar Ortaç, İrem Derici, Uğur Aslan Özgür Alter sahne performansları ile kendine hayran bıraktı. Dün ise ünlü sanatçı Ebru Yaşar en sevilen şarkılarını Şerefe Alaçatı sahnesinde söyledi. Bugün de Türk halk müziğinin sevilen ismi Bülent Serttaş Şerefe Alaçatı'da olacak.
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