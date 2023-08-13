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Haberler Pazar 10 kadından “Dünya Sanat Akımları Sergisi”

10 kadından “Dünya Sanat Akımları Sergisi”

ERCAN AKGÜN
10 kadından “Dünya Sanat Akımları Sergisi”
MESLEĞİNDE 40. yılını dolduran İzmirli tasarımcı, eğitimci ve ressam Gülperin Sertdemir, 1990 yılından itibaren İzmir'de devam eden Sanat Tarihi ve Dünya Sanat Akımları dersleri verdiği Gülperin Sertdemir Atölyesi öğrencileri "Dünya Sanat Akımları" sergisi açtı. Alaçatı Köstem Otel'de gerçekleştirilen açılış kokteylinde, atölye öğrencileri Alev Özegeli, Aslı Benlioğlu, Aylin Yılmazer, Ayşe Can, Belgin Çiçeksever, Meltem Ersezgin, Nesligül Sertdemir, Şirin Özerinç, Tuba Örnekoğlu ve Zeynep Pamukçu'nun akrilik tekniğiyle hazırladığı çalışmaları yer aldı.30 eserin yer aldığı sergi, 18 Ağustos Cuma gününe kadar açık kalacak.
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