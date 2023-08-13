Doğru eyeliner çekmenin püf noktaları

Makyaj yapmanın en güzel yanı gözlerinizi ve güzel cildinizi ortaya çıkarmaktır. Bu noktada eyeliner çekerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Sadece püf noktalarını bilmeniz yeterli.

UCU İNCE OLMALI

Eyeliner çekmenin çok fazla yolu bulunuyor ve aynı zamanda göz yapınıza göre de çekebileceğiniz modelleri bulunuyor. Doğru eyeliner çekmenin önemli noktalarını sizlerle paylaşacağız. Göz kalemi çekmekten daha farklı olan eyeliner, istediğiniz kalınlıkta ve uzunlukta olabilir. Öncelikle eyeliner modellerinden hangisinin sizin gözünüz için uygun olduğunu da bilmelisiniz.

Eğer gözlerinizin üzerinde kalın ve mat bir görüntü istemiyorsanız ucunun ince olması gerekiyor. Eyeliner çekerken karşılaşılan sorunlara hazır olmalısınız. Likit eyelinerlar daha zor kurur ve biraz daha uzun süre gözler kapalı beklemelidir. Eğer acele işiniz varsa likit eyelinerlar yerine göz kalemi kullanabilirsiniz. Yağlı göz kalemleri gözünüzü acıtmadan güzel bir şekil vermenize yardımcı olabilir.

DAĞILMAMASI İÇİN

Eyeliner uygulamadan önce kesinlikle göz kapaklarına herhangi yağlı bir madde uygulanmamış olması gerekir. Örneğin ilk eyelinerı çektiğinizde olmadıysa ve temizleyici ile gözlerinizi temizlemeniz gerektiyse sonrasında eyeliner çekmeye kalkarsanız kesinlikle dağılma olacaktır. Bunun için eyeliner çekmeden önce gözlerinizin üzerinde yağlı bir ürün olmadığından emin olun. Çizgiyi göz kenarına yakın tutarsanız dağılma ihtimali azalır.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

ÖNCELİKLE cildinizin temiz olması lazım. Göz kapaklarınızı temizleyin ve makyaja hazır hale getirin. Ardından yapacağınız işlemler için doğru bir başlangıç olacak. Cildinizi temizlerken de suyla yıkamanız yeterli olacak. Güzelce kurulayın ve malzemelerinizi hazırlayın. Her şeyiniz hazır olduğunda da eyeliner çekmek için uygun olacaksınız.

BAZ KULLANIN

EĞER makyajınızın kalıcı olmasını istiyorsanız baz kullanmanız gerekir. Makyaj bazları genel olarak cildinizle uyumludur ve uzun süre dağılmadan kalmalarını sağlar. Cildinizi temizledikten sonra hafifçe bazı göz kapaklarınıza sürün. Ardından farınızı belirleyin. Eğer baz üzerine hafif bir göz farı sürerseniz gözleriniz daha fazla ön plana çıkacaktır. Ama far kullanmayı sevmiyorsanız sadece eyeliner çekerek ve sonra rimel sürerek de bitirebilirsiniz.

HANGİ KALEMİ KULLANACAĞINIZI SEÇİN

JEL eyeliner ya da kalem eyeliner sürmek birbirinden farklıdır. Jel eyeliner kullanabiliyorsanız, düz kenarlı bir makyaj fırçası tercih edin. Üst kirpik çizginiz boyunca, içten dışa eyeliner'ı çekin. Kalem eyeliner çekmek için de onu keskinleştirmelisiniz. İnce bir çizgi oluşturabilir ya da kalemi matlaştırarak daha yuvarlak, kalın bir çizgi çizebilirsiniz. Eyeliner'ı sadece üst göz kapağınızdaki kirpiklerin arasındaki boşluklara uygulayın. Bu, dramatik bir çizgi oluşturmadan gözlerinizi vurgular. Ayrıca kahverengi kalem kullanmak da doğal bir görünüm yaratabilir.