İlişkilerimizin bizi yoracağı bir hafta

KOÇ:

Sorumluluklarınızı unutmayın

AŞK gezegeniniz Venüs geri gidiyor. Satürn ve Neptün bilinçaltı ve çalışma evinizde retro durumunda. Gecikmiş terfileriniz gündeme gelecek.

Geçmişin sorunlarını çözmek için önünüze güzel bir fırsat çıkıyor. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Çevresel faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak.

BOĞA

ESKİ dostlarınızı özlüyorsunuz

GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz.

Bu dönem eski dostlar sizin için çok daha önemli.

Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.

Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.

Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak.

İKİZLER:

İşlerinizi ihmal etmemelisiniz

BU dönemde, çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir.

Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek, adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.

Merkür Marsla birlikte aile ve yuva evinizi etkiliyor. Venüs iletişim evinizde geri gidiyor.

YENGEÇ

Karamsarlığa kapılmayın

VENÜS retrosu sizi olumsuz etkiliyor. Enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz.

Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Bu dönem çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.

ASLAN

Takıntılarınızı gözden geçirin

GÜNEŞ burcunuzda ilerliyor.

Venüs rero durumunda.

Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi bir sorununuz olduğu için, bu hafta istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.

Kafanızın karışmasına izin vermemeli ve karşınızdaki kişilere ciddi bir yaklaşım göstermemelisiniz.

BAŞAK

Tavırlarınızı gözden geçirin

VENÜS bilinçaltı evinizde retro durumunda. Eski düşüncelerinizi gözden geçirmek ve içsel sesinizi dinlemek için tam zamanı.

Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz.

Bu hafta mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz peresini kaldırabilirsiniz.

TERAZİ

Ertelediğiniz seyahatleri yapmalısınız

ETRAFINIZDA daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz.

Özverili davranışlarınız takdir görecek. Satürn ve Neptün sağlık ve çalışma iletişim evinizde geri giderken Satürn bazı konulara açıklık getiriyor.

AKREP

Acele karar vermeyin

YARATICILIK konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.

Kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Fakat Venüs retrosunu düşünerek temkinli olmalısınız.

YAY

Evinizi ve ailenizi önemseyin

SATÜRN ve Neptün aile ve yuva evinizde geri gidiyor.

Aynı zamanda finans evinizin gezegeni olan Satürn den önemli destekte alıyorsunuz.

Evinizde ihmal ettiğiniz tamiratlar gündeme gelecektir.

Uzun zamandır yine satmayı veya almayı planladığınız bir emlak varsa, bu konuda değişik fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Her an değişime hazırsınız.

OĞLAK

Kararlarınızda dikkatli olun

NEPTÜN ve Satürn retro durumunda ve ilişkilerinizi denetlerken vereceğiniz yeni kararlara karşı son derece dikkatli yaklaşmalısınız.

İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz.

Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir.

KOVA

Ödemelerinizi unutmayın

MADDİ konularda kendinizi denetlemek zorundasınız.

Aşırı istekleriniz ve uçucu tavırlarınızdan kaynaklanan sorunlar yüzünden partnerinizle çatışabilirsiniz.

Satürn ve Neptün Merkür finans evinizde geri gidiyor çok dikkatli olun. Eski borçlar kapınızı çalabilir. Uzun zamandır satın almak için fırsat yakalamak istediğiniz konular gündeme gelecek.

BALIK

Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz

ÇEVRENİZDE oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Satürn ve Neptün burcunuzda geri gidiyor.

Takıntılarınızdan vazgeçmelisiniz.

Kendinizi denetlemek zorundasınız. Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

Bu hafta hırslarınızı kontrol etmek zorundasınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.