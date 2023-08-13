Kaçmaz ailesinin mutlu günü

RK Güzellik Salonları sahibi Ramazan ve Yeliz Kaçmaz'ın oğulları Kuzey Kaçmaz, düzenlenen görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını attı. İzmir Sahilevleri'deki Mavi Event Garden'de gerçekleşen gecede, Kuzey'in kirveliğini Malatyalı tanınmış iş insanı ve siyasetçi Kemal Oğuz ile eşi Gamze Oğuz çifti üstlendi. Sünnet törenine Ankara, İstanbul, Malatya ve Diyarbakır'dan çok sayıda davetli katıldı. Karşılamada özel şov ekibinin gösterisiyle renklenen tören, canlı müzik eşliğinde düğün yemeği ve daha sonra da hareketli şarkılarla devam etti.