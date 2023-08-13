  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Minikler, su altını baleyle anlattı

Minikler, su altını baleyle anlattı

ERCAN AKGÜN
Minikler, su altını baleyle anlattı
EŞELİ Bale ve Dans Akademi, "Water World" (Su Dünyası) gösterisiyle su altının yaşantısını bale ve dans koreografileriyle izleyiciye sundu. Gösteride en küçüğü 4 yaş, en büyüğü de 19 yaşında olan balerin, balet ve dansçılar, tüm eseri başarıyla sergilerken, izleyicilerden de büyük alkış topladı. Okulun kurucuları Başak Güneş Kolcuer ve Şeniz Yırtlazlı, "Tüm yıl çalıştığımız anların sadece ufak bir kısmını burada sergiledik. Tüm emeklerimiz, bir geceye sığmayacak kadar büyük aslında. Çocuklarının arkasında onları destekleyen velilerimize de teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA