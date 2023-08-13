Minikler, su altını baleyle anlattı

EŞELİ Bale ve Dans Akademi, "Water World" (Su Dünyası) gösterisiyle su altının yaşantısını bale ve dans koreografileriyle izleyiciye sundu. Gösteride en küçüğü 4 yaş, en büyüğü de 19 yaşında olan balerin, balet ve dansçılar, tüm eseri başarıyla sergilerken, izleyicilerden de büyük alkış topladı. Okulun kurucuları Başak Güneş Kolcuer ve Şeniz Yırtlazlı, "Tüm yıl çalıştığımız anların sadece ufak bir kısmını burada sergiledik. Tüm emeklerimiz, bir geceye sığmayacak kadar büyük aslında. Çocuklarının arkasında onları destekleyen velilerimize de teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.