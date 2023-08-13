Padişahların yemeği Yörük mirası Keşkek

Özellikle Yörük kültürünün Türk mutfağına kazandırdığı geleneksel yemeklerden keşkek, Aydınlıların yaz kış değişilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı şekillerde yapılan keşkek özellikle düğün, bayram gibi özel günlerde tüketilir. Buğdayın et veya tavuk eti ile pişirilmesiyle elde edilen keşkek, padişah sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Binlerce yıllık geçmişi olan yemek, 2011 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil olmayı başarmıştır. Keşkek, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Kaynaklara göre, Orta Asya Türkleri tarafından icat edilmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, keşkek bir halk yemeği olarak tüketilirdi. Osmanlı döneminde ise, padişah sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi.

DEDEBAĞ KEŞKEK HAYRI

Birçok ilde yapılan hatta birçok ilin de coğrafi tescil kaydı ile coğrafi işaret aldığı keşkek, başta Aydın olmak üzere birçok ilde özellikle düğün yemeği olarak tüketiliyor. Ayrıca Aydın'ın Karacasu ilçesinin özellikle de Dedebağ yaylasında yapılan en önemli yemeklerinden biri olan keşkek, Dedebağ'ın kabrinin de bulunduğu yaylada yedi asırdır yapılagelmiştir. Yaylanın resmi kayıtlardaki ismi de Dedebağ'dır. Dedebağ Keşkek Hayrı, Dedebağ Yaylası'nda her sene ağustos ayının son haftasında yapılır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu hayra binlerce kişi gelerek eşsiz lezzetten yer. Bu yıl da dedebağ hayrı 27 Ağustos Pazar günü yapılacak.

KEŞKEKÇİ HÜLYA ABLA

Aydın'da keşkek denince de akla gelen ilk isim 'keşkekçi Hülya abla' olur. Keşkeğin damak çatlatan lezzeti, keşkek yapımındaki zorluğu unutturduğu için halk tarafından vazgeçilemeyen, düğün, sünnet gibi özel günlerin baş tacı olan keşkeğin çok fazla benimsendiğinin altını çizen Hülya Yardımcı, "Genç nesil keşkeği çok sevdiği için yöresel yemek geleneğimiz bozulmaz. Sadece yöre halkı tarafından değil şehir dışından keşkeğimizi tatmaya gelen vatandaşlarımızda var. İlk başta bazı kişiler görüntüsünden dolayı yemek istemiyor ama tadına baktıklarında bir daha vazgeçemiyorlar" ifadelerinde bulundu.

22 SAATTE HAZIRLANIYOR

PADİŞAHLARIN yemeği olan keşkeğin tarifini de veren keşkek ustası Yardımcı, keşkek pişirmede kullandığı odunların dahi özel olduğunu kaydetti. Yardımcı, "Keşkeğin lezzetinin sırrı işini severek yapmak. Bir keşkek yemeği yaklaşık 22 saatte olur. Akşamdan 12 saat suda beklettiği buğday ve dana etini yıkadıktan sonra ayrı kazanlarda kaynamaya bırakılır. Buğday ve et 6 saat haşlandıktan sonra etler küçük parçalara ayrılıyor. Etler buğdayın içine karıştırılıp üzerine et suyu, tuz ve tereyağı ilave ediliyor. Keşkek tavına gelmesi için yaklaşık 4 bin vuruşla keşkek dövülür. Keşkek hazır hale gelince üzerine tereyağı koyulup servis yapılır" dedi.

BESLEYİCİ VE SAĞLIKLI

KEŞKEK, sağlıklı ve besleyici bir yemektir. İçerisinde bulunan kuzu eti, yüksek protein ve demir içeriğiyle vücut için önemli bir besindir. Ayrıca, buğdayın kabuklarının soyulmasıyla elde edilen keşkek, tam tahıllı bir gıda olarak kabul edilir ve lif içeriği yüksektir. Bu da sindirim sağlığı için önemlidir.