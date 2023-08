Geçmişimizle yüzleşme yaşıyoruz

KOÇ Keşif yapmanın tam sırası

Yeni tanışacağınız kişilere karşı mesafe koyma ihtiyacı içindesiniz. Olayları abartmadan toparlamak istiyorsunuz.

Venüs ve Mars size destek verecekler. Gelirleriniz artacak, fakat tüm bu çabalar sizi de yoracak.

Ortaklıklar iş ve kariyer yaşamınızda önemli bir yer alacak. Kişisel evinizde ilerleyen Mars ve Uranüs güçlü bir işbirliği içine girdiler.

Şimdiye kadar keşfetmediğiniz dostluk duygularınızın sizi yeniden şekillendirdiğini göreceksiniz.

BOĞA Öğrenmeyi istiyorsunuz

İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.

Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Bu hafta bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız.

İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız.

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

İKİZLER İlle de aşk diyorsunuz

İlginç bir dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek. Ruhunuz uçuyor her an her yerdesiniz fakat atacağınız her adımı hesaplamak zorundasınız.

Venüs geri gitmeye devam ediyor. Özel olması gerekiyor. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. İş gezileriniz gündeme gelecek.

Hafta sonunda Merkür retrosu başlıyor. Kafanız her an karışabilir. Verilmiş sözlerinizi takip etmelisiniz. Sakin olmalısınız.

YENGEÇ Çevrenize iyi niyetlisiniz

İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir.

Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz.

Eski dostlarla buluşma planları yapacaksınız. Yatırımlarınız sizin için çok önemli olacak. Borçlarınızla ilgili bir sorun varsa; halletmeye çalışın. Tatlı dilli davranmanın avantajlarını göreceksiniz.

ASLAN Yardımlaşma duygunuz yoğun

Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

BAŞAK Hedefleriniz yüksek

Bomba gibisiniz. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz.

Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın.

Önemli bir hafta. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız.

Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz.

Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek.

TERAZİ Çevrenize tepkilisiniz

Yapmanız gereken işler konusunda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde olacak ve her türlü gelişmenin ardında maddi değerler arayacaksınız. İş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu.

Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir.

Sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme devresine gireceksiniz.

AKREP Sürpriz dolu bir hafta

Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Yönetici gezegeniniz Mars ve Plüton yenilenmeniz için size önemli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, uzun süredir birlikte olduğunuz kişilerin farklı yüzleri sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Çünkü siz, karşınızdaki kişiye iyimser yaklaşan ve güvenen bir çocuksu kişiliğe sahipsiniz. Aşk konusunda bazı acı gerçeklerle karşılaştığınız zaman; suçu karşınızdaki kişiden çok, kendinizde aramalısınız. Yeni bir çalışmaya girmemelisiniz.

Geciktiğiniz başarılarınız size ödül olarak dönecektir.

YAY Enerjinizi dengelemelisiniz

Merkür hafta sonunda geri gitmeye başlıyor. Satürn maddi konularda fırsatlar yaratıyor. Mars'ın kariyer evinizde olması sosyal ilişkilerinizde zorluklara neden olacak, yanlış anlaşılmalar yüzünden fikir tartışmaları çıkacaktır. Yeni iş kararlarınızı geciktirmeli eski sorunlarınız gidermelisiniz.

Korkularınızı yenmelisiniz.

Pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.

Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Siz oldukça zeki ve sezgisel davranıyorsunuz.

OĞLAK Hedefleriniz önemli

Arkadaşlarınızla organize yapacağınız çalışmaların bileşkesinde siz olacaksınız.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Bu arada, bitmesi gereken bazı durumlara da son noktayı koymanız gerektiğini size hatırlatacak, hatta acımasız davranarak bitmesi için gereken koşulları önünüze sunacaktır. Eski küslüklerin ortadan kalkacağı ortamlar gündeme gelecek. Yeni dostluklar konusunda dikkatli olmalısınız. Tartışma ortamlarından kaçınmalısınız.

KOVA Grup çalışmaları gündemde

Satın alma ve sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak, gösterişli olmaya eğilimli bir yapı sergileyeceksiniz.

Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız.

İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer esnek davranmazsanız, zıt düşüncelerinizden farklı tepkiler alarak, olması gereken durumların pozisyonları bozulacaktır. Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir.

BALIK Kendinizi gözden geçirin

Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, arkadaş, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Bazı özel durumlarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Çevrenize kırıldığınız noktalarda kin duymak yerine uzlaşmaya yanaşmalısınız