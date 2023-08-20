Tanrıya yakın olmak isteyen krallar

Muğla'nın turistik merkezlerinden Dalyan'da tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programının da organizesi yapılıyor. Dalyan Mahallesi, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği çamur banyolarıyla tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, Dalyan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli toplam 12 bin yatak kapasiteli, her zevke ve keseye hitap eden konaklama tesisi bulunduğuna işaret ederek, "Tatilini Dalyan'da geçiren misafirlerin, raftingden cip safarisine her türlü deniz sporlarını yapabiliyor.

Dalyan, Fethiye, Göcek, Muğla ve Marmaris'e de çok yakın. Dalyan'ın en büyük özelliği butik bir bölge olması. Fethiye ve Marmaris'e yakın olması nedeniyle de misafirler genelde bölgeyi araçlarıyla tercih ediyor" diye konuştu.

KÜLTÜR, TARİH VE DENİZ

Dalyan'ı özellikle günübirlik ziyaretçilerin tercih ettiğine işaret eden Yağmur, şunları söyledi "Dalyan, kültür ve tarih turizminin yanı sıra denizi, kumu ve plajları, organik ürünleri ile tercih sebebi. 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ve Kaunos Antik Kenti yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Misafirlerimiz özellikle Dalyan Kanalı'nı gezerken 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarını fotoğraflıyor ve mezarlar hakkında bilgi alıyorlar.

TANRIYA YAKIN OLMAK

İnanışa göre tanrıya yakın olması istenen krallar ve önemli insanlar için mümkün olduğunca yüksek yerlere yapılan Dalyan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Tapınak cepheli mezarlar, kaya mezarları arasında en önemli grubu oluşturuyor. İçine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsüyle dikkati çeken kaya mezarları, özellikle akşamları ışıklandırmayla görenleri hayran bırakıyor.

KAUNOS ANTİK KENTİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti ise kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile ziyaretçilerine adeta tarihte yolculuk yaptırıyor. Dalyan Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleri ile yaklaşık 10 dakika yolculuk yapan ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3 bin yıllık antik kentin kapılarını aralıyor.