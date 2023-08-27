Akşener: İyi Parti seçimlere kendi kadrolarıyla girecek

UZUN süre önce 26 Ağustos'u işaret ederek önemli açıklamalar yapacağı belirtilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün kürsüye çıktı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener 2023 seçimlerini değerlendirerek, "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenler" gibi sert sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Akşener, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi ve ekledi: "Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak, milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız." Akşener, "Tüm siyasi

partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum; hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yere özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Türk siyasetinin bugün içinde olduğu siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız! Biz varız, sizleri de bekleriz. Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na hepinize sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim" dedi.