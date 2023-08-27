Çine’nin araba lastikleri liseli kuzenlere emanet

Aydın'da İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki kuzenler İlayda ve Seher Karatosun, sanayide lastikçide çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Aydın Çine'de yaşayan iki kuzen İlayda ve Seher Karatosun, eniştelerine yardım etmek için gittikleri lastikçi dükkânında kısa sürede işi öğrenerek usta oldular.

Boş zamanlarında evde oturmak yerine lastik tamiri gibi zor bir işte çalışmaları görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Lastik tamiri ve satışındaki en ince ayrıntıyı öğrenmek istediklerini belirten kuzenler, bu mesleği sevdiklerini, geliştirerek devam edeceklerini söylediler.

"BİR HAFTADA ÖĞRENDİM"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Seher Karatosun, "İlk olarak eniştem beni çağırdı. Dükkânda durmamı istiyordu. Bend e sonrasında bu işi öğrenmek istedim. Eniştem de bana bir hafta boyunca mesleğin inceliklerini öğretti. Bir hafta içinde lastikçilikle ilgili her türlü işi öğrendim.

Şu anda her şeyi lastik üzerine yapabiliyorum. Yama işinden, lastik söküm takım işine kadar aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorum. Aynı zamanda da kuzenime de mesleği ben öğretiyorum" ifadelerini kullandı.

"MESLEK ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ"

Yardım için gittiği lastikçide işe merak saldığını ifade eden kuzen İlayda Karatosun ise, "Buranın sahibi akrabamız oluyor. Ben de kuzenim gibi yaklaşık bir hafta önce iş öğrenmek için başladım. İşi öğrenmeye çalışıyorum. Lastik değişimini, lastik yamasını ve diğer lastik üzerine her türlü işi öğreniyorum. Mesleğe ilgi duyduğum için de buradayım" şeklinde konuştu.

'MODERNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

KADINLARIN her zaman çok güçlü olduklarını söyleyen Karatosun kuzenler, "Kadınlar yaşları ne olursa olsun bütün işleri başarabilir. Kadınları bu tarz işleri yaptıklarında küçük görüyorlar. 'Kadının ne işi var bu işte' diyorlar ama kadınlar da her işi yapabilir. Bizi küçük görmesinler. Yeter ki isteyelim, yapamayacağımız hiçbir bir şey yok. Eniştemizin işyerini modern bir işyeri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" dediler.