Makyajın altın kuralı doğru ruj

Her kadının makyaj çantasında olmazsa olmazı rujlar aslında en önemli makyaj malzemesidir. Doğru ruju seçmek ve onu doğru bir şekilde sürmek ise biraz zaman ve pratik istiyor. Eğer pürüzsüz bir görüntü oluşsun istiyorsanız birkaç şeye öncelik vermelisiniz. En önemli karar; hangi ruju seçeceğinizdir. Tonu ve formu sizin ruh halinize, giydiğiniz kıyafetlere bağlı olarak değişebilir. Ruj seçimi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Esmer ve beyaz tenli kadınların kullanması gereken rujlar farklıdır. Cilt tonu kadar dudak tonu da burada önemli bir rol oynar. Bir ruj sizde kıpkırmızı dururken arkadaşınızda pembe gibi görünebilir. İşte bu cilt veya dudak renklerinin farklı olmasından kaynaklanıyor.

DUDAK ŞEKLİNİZ ÖNEMLİ

Eğer dolgun bir dudağınız varsa koyu renkli rujlar dudaklarınızı daha da dolgun gösterecek. Ama ince dudaklarınız varsa dış hatlara kalem kullanırsanız bu görünümden de kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda koyu dudaklarda pastel tonların daha iyi durduğunu da söylemek gerekiyor.

RUJ SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

RUJ sürmekte zorlanıyorsanız hiç merak etmeyin. Yapmanız gereken ilk şey dudak kalemi ile çevresini çizmek olmalı. Süreceğiniz ruju seçtiyseniz aynı tonlarda bir kalem de kullanmalısınız. Sonrasında dudağınızı bir kapatıcı yardımıyla aydınlatabilirsiniz. Bu dudağınızın daha dolgun ve keskin bitişli görünmesini sağlar. Rujunuzu sürdükten sonra da bir peçete ile dudağınızı kapatın ve böylece fazlalığını alın.

CİLT TONUNUZ SICAK MI SOĞUK MU?

GÜNEŞ ışığında bileğimizdeki damarlarımızın renk tonu bize hangi tür cilt tonuna sahip olduğumuz konusunda ipucu verir. Damarlarınız koyu yeşilse sıcak, mavi ya da morsa soğuk, açık yeşilse nötr bir cilt alt tonuna sahipsiniz demektir... Tonunuzu belirlediğinize göre hangi renkleri seçmeniz gerektiğine bir bakalım...

SICAK ALT TONLARDA CİLT

GÜNEŞ ışığında el bileğinizdeki damarların tonuna baktığınızda koyu yeşil görüyorsanız sıcak alt tona sahipsiniz demektir. Bu tonlara giden en iyi ruj renkleri: Kırmızı tonları, kahverengi, turuncu, pembe ya da bordo...

SOĞUK ALT TONLARDA CİLT

DAMARLARINIZIN rengi mavi veya morsa soğuk alt tonunuz var demektir. Bu tonlar için en iyi ruj seçimleri ise şöyle: Açık tonlu nude seçimler, şeftali tonlu kırmızı renkler, mor alt tonlu rujlar...

NÖTR ALT TONLARDA CİLT

AÇIK yeşil ve mavi tonlarına damarı olanlar nötr alt tona sahiptir. Daha çok leylak tonları ve pastel renkler tercih edebilrsiniz.