Marmaris’ten Adriyatik’e caretta Tuba ile yolculuk

DENİZE 28 Ağustos 2019'da denize bırakılan ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu. Göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen caretta caretta Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.

FAVORİ DENİZ ADRİYATİK

BU kadar uzun yola rağmen üzerine takılan takip cihazından halen veri akışı sağlanabilen Tuba, uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu. Dalyan İztuzu Plajı'ndan kumsala bırakıldıktan sonra iki ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra bir ay gibi bir sürede Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına uğrayarak halen Adriyatik'ten veri ulaştırmaya devam ediyor.

UYDU takip cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağalarının hareketleri, DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor. DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, Tuba'nın yaklaşık 4 yıl önce uydu takip cihazı yerleştirildikten sonra denize salındığını, gönderdiği verilerle her geçen gün kendilerini şaşırtmaya devam ettiğini kaydetti.

Her gün sisteme girip "Bugün yeni veriler geldi mi?" diye merakla takip ettiklerini belirten Sözbilen, "Çok verimli bir izleme dönemi yaşadık. Tuba, Adriyatik Denizi'ne gittikten sonra oradan çok fazla inmedi. Kış dönemlerinde İtalsonra inmeya'nın güneyine kadar iniyor ama yaz dönemlerinde tekrar çok da kıyıya yaklaşmadan Adriyatik'e gidiyor. Çok uzun bir süre açıkta kalarak ilginç bir davranış gösterdi" diye konuştu.

Sözbilen 2-3 senede bir deniz kaplumbağalarının geri geldiğini varsaydıklarını ancak Tuba'nın hala dönüş yolculuğuna çıkmadığını ifade etti. Elde edilen verilerden Türkiye'de son 3-4 yıl içinde hiç düşünmedikleri alanların deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu belirlediklerini anlatan Sözbilen, iklim değişikliğinin de bunda etkili olduğunu ifade etti. Sözbilen, şu anda 7 kaplumbağayı düzenli olarak izlediklerini ve veri almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.