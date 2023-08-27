Yeni Foça’yı yeniden keşfetmek

Foça, özellikle de yeni Foça İzmirlilerin bile gözünden kaçan bir cennet. Sırtını Kaz Dağları'na yaslayan Yeni Foça plajları Çeşme'nin eski halini anımsatıyor. Kayalık ve atıl alanların, vizyon sahibi birinin elinde ne kadar güzelleşebildiğini geçtiğimiz hafta sonu gözlerimle gördüm. Muhteşem manzaralarla günü bitiren bu koylara kurulmuş bir tesis var ki, Çeşme'nin pahalı ve gürültülü mekanlarıyla yarışır hatta onları sollayıp geçer. Efsanevi gün batımına ithafen adına 'Plage Soleil' demişler. Yani 'güneşin plajı'. Bu koyu çok iyi biliyorum. Dimdik kayalık bir yerdi. Çok iyi bildiğim için de gittiğimde gözlerime inanamadım. Dünya standartlarında bir mekan var artık orada. Üç farklı restoranda, Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüler sunuluyor. 2 ton ağırlığındaki taş fırına sahip mekanda, pizza yemenin keyfi bir başka... Bülent Lök, Yüksel Yürdü, Kemal Yiğital ve Erdem Demir gibi sektörün tanınmış isimlerine emanet edilen mutfak ve barların dışında çok özel bir kahve alanı bulunuyor. Hatta giriş ücreti ödemeden sadece Magado'ya girip gün batımına karşı ve Kaz Dağları'ndan gelen oksijen yüklü esinti eşliğinde özel kavrum kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İtalyan, İspanyol ve Ege mutfağını buluşturan lezzetlerin yanında içeceklere de sinmiş Ege havası... Mesela kuzukulağı ile yapılmış bir kokteyl deneyimleyebilirsiniz.

TAM BİR DÜŞ KAPANI

Kapıdan içeri adımınızı atar atmaz başka bir dünyaya ışınlanmış gibi hissediyorsunuz kendinizi... El işi şemsiyeler, el işi avizeler, beyaz kumlar, doğal ahşap mobilyalar, dream cather'lar gibi detaylar sizi tam olarak bir düş kapanına sokuyor... Bu övgüler sadece bana ait de değil. Geçen yıl en iyi çıkış yapan restoran ödülüyle de bunu ispatlamışlar. Ancak asıl mesele bence şu... Kadın eli! Kesinlikle cinsiyetçi bir yaklaşım değil ama bu kadar ayrıntı ancak bir kadının işi olabilir! Bir ev özeni olduğu hemen anlaşılıyor. Mekanın işletmecisi tabii ki bir kadın ve kadınlar hep ön planda. İşletmeci Arzu Tekin'in kariyer yolu, başlı başına başarı öyküsü.

İLHAM VEREN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Kendisi bir İzmirli. Hem de sadece 30'lu yaşlarında. Onun bu 6 dönümlük alana kurulu işletmelerin patroniçesi olma yolundaki hikayesi ilham verici. İstanbul'da reklam şirketinde direktörlüğe kadar yükselip, ünlü markaların etkinlik müdürlüğünü yaptıktan sonra kendine bir marka kurmaya karar veriyor. Marka yaratma ve tüketici hareketlerini etkileme konusundaki tecrübelerini kendi markası için kullanmaya karar veren Arzu hanım bu iş tecrübeleriyle yetinmeyip pek çok konuda eğitim eğitim alarak portföyünü geliştiriyor. Kendi markasını yaratmaya hazır olduğuna karar verdiğinde ise Magado'yu kuruyor. Magado kahve üretilen bir şehrin ismi. Her yanıyla kahve kokan bir marka yani.

Yıllarca ünlü mekanların içinde ve Nişantaşı'nda açtığı mekanında müşterilerine kendi elleriyle en nefis kahveleri hazırlıyor. Aynı zamanda danışmanlığı vermeye de devam eden Arzu Tekineski arkadaşı Soner Sarı ile hayallerinin kesiştiğinde noktada artık Plage Soleil'in adımları da atılmaya başlanıyor. Yeni Foça'da bir hayal kuran ve bu hayale önce kendileri inanan iki arkadaş zaten meşhur olmuş gözde tatil beldeleriyle yarışan bir mekan tasarlayıp hayata geçiriyor. Arzu hanım için Yeni Foça'nın patroniçesi desek yanlış olmaz çünkü bir sonraki hedefleri Kozbeyli'de bungolow stili bir otel.

EĞLENCE OLMADAN OLMAZ

Arzu Tekin'in yükseliş hikayesi kadar, burada tutturduğu kalite standardının da bir tesadüf olmadığını anlıyoruz. "Pazartesi günleri açmıyoruz çünkü mekanın enerjisinin değişmesine, çalışanların dinlenmesine ihtiyaç var" diyor mesela... Genç yaşına rağmen çalışanlarıyla kurduğu ilişki hem seviyeli hem dostça. Rezervasyonsuz çalışmıyorlar çünkü kaliteyi korumanın en önemli yolu kaç kişiye hizmet vereceğini bilmek ve hazırlığını ona göre yapmak. Ancak rezervasyonda son dönemde magazin basınında çokça konuşulan giyim kuşam, takipçi, dış görünüş gibi kriterleri yok. Bu kadar güzel bir mekan eğlencesiz elbette eksik olurdu. Henüz deneyimlemedik ama Perşembeleri sahne alan Evrim Ateşler'in Greek Night Yunanistan tavernalarını aratmıyormuş. Cuma günü sahnede Knees Up grubunun canlı performansı var. Cumartesileri ise eğlence, DJ Murat Kıroğlu'na emanet. Yeni Foça'nın yeni keşfettiğim bu mekanı, hem İzmirli patroniçesi, hem eğlencesi, hem havası, hem dekoru hem de muhteşem Akdeniz mutfağı ile dolu dolu bir hafta sonu geçirmek için şahane bir deneyim vadediyor.