Doğal sabunlarla cildinizi yenileyin

Artık kimyasallarla dolu sabunları ve şampuanları ciltlerimizin sağlığı için kullanmak istemiyoruz. Onun yerine doğal sabunlara ve ürünlere yöneliyoruz. Yerli üretim olan sabunların her biri cildinize iyi geliyor ve amacınıza hizmet ediyor.

Doğal sabunlar son zamanlarda oldukça ilgi çekiyor. İçeriklerinin nasıl hazırlandığını bildiğiniz ve tam olarak ihtiyacınız olan sabunları bulmak o kadar da zor değil.

Mert Yaşar Kayı, Isparta'da üretimi yapılan doğal sabunları hazırlıyor ve onların satışını yapıyor. Cildinizin neye ihtiyacı varsa, o sabunu seçebilirsiniz. Sabunların satışını e-ticaret yoluyla devam ettiren Mert Yaşar Kayı, her bir sabunun birbirinden daha değerli olduğuna dikkat çekti.

Kayı, "Kısa süre önce sabun satışına girdik. Bu sabunlar tamamen doğal olarak üretiliyor. Son zamanlarda kadınların doğal ürünlere yöneldiklerini gördüm. Biz de doğal sabunları araştırmaya başladık. En iyi sabunlar da Isparta'da üretiliyor. Onları İzmir'e getirdik ve satışa sunuyoruz. Geri dönüşler de hep olumlu. İnternetten sipariş veriyorlar, biz de kargoyla gönderiyoruz" dedi.

Urla Sabun'da keçi sütlü sabundan aloe veraya kadar, okyanustan doğal nar sabununa kadar her türlü sabun yer alıyor. Peki bu sabunların hangisi ne işe yarıyor?

Keçi sütü sabunu

Cildi besliyor, nemlendiriyor. Sivilce ve siyah noktaları azaltıyor. Enfeksiyon, güneş yanığı ve dökülmeleri engelliyor.

Aloe vera sabunu

C ve E vitaminleri bakımından zengin olan bu sabun Ciltteki kuruluğu alıyor. Yağ dengesini koruyan aloe vera özlü bu sabunu hem yağlı c iltler hem kuru ciltler kullanabiliyor.

Okyanus sabunu

Ferah bir kokusu da olan okyanus sabunu daha çok yüzdeki çilleri azaltıyor. Ayrıca kızarıklıkları geçirir ve toksinlerden arındırıyor. Bunun yanı sıra cilt kuruluğuna da iyi geliyor

Çay ağacı sabunu

Anti bakteriyel özelliğine sahiptir. Cildi anında rahatlatır. Ağrılı sivilcelerin acısını alır ve sivilcelerin sönmesini ister. Lekelerin giderilmesinde yardımcıdır.

Doğal nar sabunu

Doğal peeling etkisi vardır. Selülite iyi gelir. Cilt dokusunun elastik olmasını sağlar. Kırışıklıkların giderilmesini sağlar. B1 ve B2 vitamin deposudur. Antioksidan özelliği vardır.

Aktif karbon sabunu

Cildi sıkılaştırıp forma sokar. Sivilce, akne ve siyah nokta tedavisinde kullanılabilir. Ciltteki kızarıklıkları azaltır. Aynı zamanda daha parlak olmasını sağlar.