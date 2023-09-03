Enstrümanlara Aydın kargısı ile nefes veriyor

Efeler ilçesinde tekstil sektörüyle uğraşan Şenay Zeynep Güner'e farklı bir sektöre geçti. Bu geçişin esin kaynağı ise Antalya Devlet Konservatuvarı Opera ve Bale Bölümü Fagot Sanatçısı olan oğlu Oğuzhan Güner oldu. Oğlunun teşvikiyle çalgı aletlerine üfleme aparatı üretimine başlayan girişimci kadın, aparatın üretiminde Aydın'ın ilçelerinde sulak alanların kenarlarında kendiliğinden yetişen kargıları kullanıyor. Bölgede yetişen kargıların ham madde olarak kullanıldığı aparatlar, üflemeli çalgıların tınısına renk katıyor. Ülke içinde üflemeli çalgıyla uğraşan sanatçılar, Güner'in ürettiği aparatları enstrümanlarında kullanmayı tercih ederken girişimci kadının ünü yurt dışına yayıldı. Güner, yurt dışından aldığı siparişlerin ardından çalgı aletlerinin üfleme aparatının ihracatına da başladı. Başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa, İran olmak üzere ürünler, yurt dışında yoğun rağbet görüyor. Güner, Aydın kargısına katma değer katarak il ekonomisine döviz kazandırıyor.

İLHAM KAYNAĞIM OĞLUM

Aydın kargısından fagot, obua, saksafon gibi çalgı aletlerinin üfleme aparatını üreten Şenay Zeynep Güner, "Tekstil sektöründe manifatura, perde işi yapıyordum. Ufkumu açan oğlum oldu. Bu işe girmemde oğlumun büyük payı var. Devlet konservatuvarında fagot sanatçısı olan oğlum, çaldığı enstrümanın kamışını kendi yapıyordu. Oğlum bu camianın içinde olduğundan, bu işin önünün açık olduğunu gördü. 'Bu sanatla uğraşan insanlar, iyi kargı için ciddi para harcamaya hazırlar' diyerek beni teşvik etti. Önce kamışların hammaddesini sağlamak için araştırma yaptık. Kendi işime devam ederken evin bodrumunda bu işe başladım. Geri dönüşler iyi olunca sadece bir enstrümana bağımlı kalmak istemedim. Daha pek çok enstrümana aynı hammaddeden ağızlık üretmek için ürün yelpazemizi genişlettik. Şu an yaklaşık 25 enstrüman ağızlığı üretiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU

Emek ve sabır gerektiren bir işle uğraştığını dile getiren Güner, "Kargıları Aydın civarındaki ilçelerden tercih ediyoruz. Kargılar, sulak alanlarda tarla kenarlarında yetişiyor. Bu bölgenin her yerinden kargılar kesilip bize getiriliyor. 9,5-32 milimetreye kadar kargılar kullanılıyor. İstenilen ölçülere getirip satıyoruz. Bölge kargısının güzel olduğunu kullanıcılardan aldığımız geri dönüşlerle tespit ettik. Kargının dayanıklılığı ve yapısı çok daha güzel. İşleme sürecini test ederek öğrendik. Kullandığımız ürün topraktan kesildiği gibi işlenmiyor. Yaprağı sıyrıldıktan sonra güneşte beklemesi, kesilip beklemesi 2 yıl sürüyor. Bu nedenle emek ve sabır gerektiren bir iş. Nefesli çalgıların hepsine bu ürünleri veriyoruz. Tulum, sipsi, duduk gibi enstrümanlarda ve yerel çalgılarda kamış aparat kullanılıyor. Yurt içi ile birlikte Almanya, Tayland, Fransa, İngiltere ürünleri ihraç ediyoruz. Bu kadar ürün yelpazesi geniş olan ve üretim yapan ülkedeki tek firmayız" diye konuştu. Güner, üretim tesisinde sıfır atık ile çalıştığını, artık kargıların bitki destek ve çöpşiş çubuğu olarak değerlendirildiğini ifade etti.