Önemli kararlar alacağınız bir hafta

KOÇ Aşkta cesursunuz

Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süre dostluk içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecek. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Cesur kararlar alacağınız bir dönem. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız. Alışkanlıklarınız arasındaki çelişkiler zorlarken, sorunları abartabilirsiniz.

BOĞA Fırsatlar kapınızda

Dostluk duyguları çok önemli olacak. Sevgi arayışlarınız sizi pozisyonlara getirecek. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Beklediğiniz bir çok fırsat karşınıza çıkacak. Venüs'ün sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz.

İKİZLER Yaratıcılığınız artıyor

Bu hafta organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak özel bir aşka açıksınız. Evlilik ve nişan gibi bir durum varsa son sözü siz söyleyecek ve ilişkinize hakim ve otoriter bir tavırla yaklaşacaksınız. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

YENGEÇ Nostalji zamanı

Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Bu dönem akademik kariyer yapmak isteyecek veya yarım kalan öğreniminizi tamamlayabileceksiniz. Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırmalısınız. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. Birçoğunuz yurt dışı avantajlarını kullanacaklar. Çok çalışmaktan yorgun düşebilirsiniz.

ASLAN Gözler üzerinizde

Kişisel özelliklerinizin öne çıkması ve sıra dışı ilişkilerinizle, gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız. Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı çevrenizde farklı yönleriniz dikkat çekecek. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda kararlı davranacaksınız. Yeni anlaşmalar yaparken; dikkatli davranmalısınız.

BAŞAK İş disiplininiz önemli

Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Dikkat çekici evlilik gerçekleştirebilir, ortak çalışmalar içinde olacağınız bir arkadaşınızla ileriye dönük evlilik planları yapabilirsiniz. İsteklerinize daha pozitif bir şekilde sarılacak. Seçtiğiniz konular amaçlarınıza ters düşmemeli ve yüksek enerjinizle engelsiz bir iş çıkarmalısınız. İş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz Sistemli iş paylaşımı sizi daha iyi konumlara getirecek.

TERAZİ Aşk kapınızı çalıyor

Aşk yaşamınızda duygusal karışıklıklara neden olacak Venüs; başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olacak. Süregelen birliktelikleri olanlar ilişkilerinde değişen dengeleri yaşayabilir.Yıllarca sürecek aşkların başlangıçlarını yapabilirsiniz. Finans gezegeninizin kozmik desteğiyle para konusunda akıllı davranacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek. Yeniliklere açık bir dönemdesiniz. Fakat dikkatli olun.

AKREP Engelleri aşıyorsunuz

Enerjinizin ve fiziksel enerjinizin güçlü olduğu bir hafta. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraber olacaksınız. Engelleri hızla atlatacaksınız.

YAY: Fırsatlar sizden yana

Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Bu hafta toplumsal ilişkilerinizi doğru bir şekilde kullanarak, kozmik gücün etkisiyle yön değiştiren isteklerinizdeki düzeni kurmayı başaracaksınız. Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek zamanı doğru kullanacaksınız. Fırsatları doğru kullanırken başarılara imza atacaksınız. Hatalara dikkat.

OĞLAK Hedeflerinize koşuyorsunuz

Duygusal ilişkilerinizde baskın olacaksınız. Bu dönem, aşk yaşamınızı zorlayacaksınız. İlişkiniz zor şartlarda gelişecek. Kişisel cazibenizin yüksek olması nedeniyle farklı arkadaş gruplarınız olacaktır. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi hızlı hareket etmeye yönlendiriyor. Bu süreçte parasal konulardaki aktiviteleriniz ile duygusal konularınızı dengeli olarak götürebilmelisiniz.

KOVA Disiplinli davranıyorsunuz

Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eğer, evli iseniz; eşinizle ilgili bağlar güçleniyor. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız. Düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz.

BALIK Güven duygusu önemli

Enerjinizin güçlü olması, çevrenizde tercih edilen bir kişi olmanızı sağlayacaktır. Bazılarınızın yeni tanışacağı kişilerden etkileneceği gerçek. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu olacak. Sizden, kariyer olarak güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz. Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için özel kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Güven duygusunun önemli olduğu bir hafta..