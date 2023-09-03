Uzak doğuluları Denizli’ye getiren lezzet

TÜRK mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan Denizli Kebabı, etin özel bir şekilde pişirilmesiyle tanınıyor. Son zamanlarda damaklarda bıraktığı lezzet ile dikkat çeken ve 1920'li yıllardan bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli kebabı, şehre gelen misafirlerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen tescilli kebap, çatal ve bıçak kullanılmadan elle yenilmesiyle dikkat çekiyor. Sekiz parçaya ayrılan kuzu, sakız ağacının kütüklerinden tavlanan fırınlarda pişiriliyor. Pişerken etlerden süzülen yağ, ana yemek ile birlikte servis edilen pide ekmeğinin yağlanmasında kullanılıyor.

TÜM DÜNYA TADACAK

DÜNYANIN dört bir yanına coğrafi işaretli kebabı tanıtmak için hem kuruluşlarda sorumluluk üstlenen hem de Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok yemek fuarında ürünü temsil eden Dursun Göçenoğlu, 41 yıldır verdiği emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Kebabın farklı bir aromaya sahip olduğunu ve lezzetine bakmak için kilometrelerce uzak mesafelerden müşterilerinin geldiğini anlatan Göçenoğlu, "Denizli Kültürel Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Yardımcılığı görevini de aynı zamanda yürütüyorum. Denizli kebabımızı elimizden geldiğince tüm dünyaya tanıtıyoruz. Aynı zamanda kendim de Uzak Doğu ülkelerinde düzenlenen dünya mutfağı fuarlarına katılım sağlıyorum. Fuarlarda doğal lezzetimizi tanıtıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile fuarların meyvesini yiyoruz" dedi.

SAKIZ AĞACIYLA PİŞİYOR

ETİN içine herhangi bir katkı maddesi koymadıklarını ifade eden Dursun Göçenoğlu, "Brezilya, Tayvan, Hong Kong ve Avusturya gibi pek çok ülkeden yoğun müşterimiz var. Bu yemeğimizin tadı tüm ülkelerin damak tadına uyuyor. Etimizde hiçbir terbiye yok. Kuzuyu parçalayıp, şişlere yerleştiriyoruz. Ardından sakız odunu ile pişiriyoruz. Bunun aroması çok farklı oluyor. Bu lezzet ile dünyaya açılabildiğimiz kadar açılacağız. Tüm dünyaya bu lezzetimizi tattırmak istiyoruz" diye konuştu.

LEZZETİ ELLE YEMEKTE

50 yıldır asırlık lezzetten vazgeçmeyip ve damağını tatlandırmak için Avusturya'dan Denizli'nin Merkezefendi ilçesine gelen bir gurbetçi vatandaş, "Denizli'ye Avusturya'dan geliyorum. Hemen Kebapçı Dursun'un yanına gelip, kebabımızı yiyorum. 3 bin kilometreden buraya geldim. Kebap çok güzel ve elle yemek çok lezzetli oluyor. Yanında her şey yiyebiliriz ama soğan ve biber ile çok güzel tat veriyor. 58 yaşındayım ve 50 yıldır çatal bıçak olmadan elle yiyoruz. Kebapçı Dursun'a gelinmesi gerekiyor hem muhabbeti hem de lezzetini doyasıya alıyorsunuz" şeklinde konuştu.