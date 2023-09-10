Bu hafta İş hayatınız oldukça hareketli

KOÇ İŞİNİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORSUNUZ

İŞİNİZDE yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem. Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle, kararsız, ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. Bu hafta sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak çalışma içinde olacağınız biri olabilir. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız.

BOĞA KARİYERİNİZDE İDDİALISINIZ

GÜNDEMDE olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz. Çevresel faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Onlarla birçok iş fırsatı yakalayacaksınız. Sosyal kişiliğiniz sağlam temeller üzerine boy verecek. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve sorunları büyütebilir.

İKİZLER AŞKIN SÖZÜ GEÇİYOR

YAKINLARINIZLA kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. İletişim evinizde Venüs'ten önemli etki alıyorsunuz. Bu hafta aşkın önemi çok büyük. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

YENGEÇ KALIPLARINIZDAN KURTULUN

BU hafta girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Aile ve yuva evinizdeki Mars'tan güçlü etkiler almaya başlayacaksınız. Kariyerinizi destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız.

ASLAN ORTAK İLİŞKİLERİNİZ GÜÇLENİYOR

VENÜS burcunuzda, aşk ve mantık kol kola gezecekler. Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız kişiler ilginizi çekecektir. Ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek kişiler üzerinde önemli olacaksınız. Özgürlüğünüzü duygularınıza göre kullanabilirsiniz. Sosyal çevrelerde tanışacağınız güçlü kimselerle iyi ilişkiler içinde olmanız size avantajlar getirecek. Popüler kişilerle birlikte olacaksınız.

BAŞAK ÇALIŞMA SİSTEMİNİZ DEĞİŞİYOR

AYNI fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Çalıştığınız kişilerle işbirliğiniz artıyor. Bu hafta farklı iş düzeninize sahipsiniz. İstediğiniz her türlü hedefe yakın olduğunuzu siz de fark edeceksiniz. İşbirliği yapacağınız kişilerden beklediğiniz haberlerin gecikmesi de canınızı sıkabilir. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız.

TERAZİ GÜÇLÜ ARZULAR DEVREDE

MARS burcunuzda ilerliyor. Bazılarınızın aşk içgüdüleri artarken, kısa süreli maceralar yaşayacak. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız; zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Duygusal olmak için çevrenizdeki tüm donelerin tamam olduğunu göreceksiniz. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. İş iliklerinizde güçleniyor.

AKREP AİLE SORUMLULUĞUNUZ ÖNEMLİ

BU hafta, o çok sevdiğiniz ev yaşantınız gündemde olacak. Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için önem taşıyor. Kariyer evinizde Venüs ve karşıt Jüpiter tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Sorumluluğunuz oldukça yüksek. Sabırlı ve öz verili davranmalısınız.

YAY ENERJİNİZ ÇOK YÜKSEK

BU hafta yine duygusal olacaksınız. Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek. Aşka çok önem veren bir kişi olarak bu dönem, duygularınızın her zamankinden çok daha fazla yoğun olacağını size hatırlatmak isterim. Venüs ve Jüpiter sayesinde katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK GİRİŞİMCİ YÖNLERİNİZ ÖN OLANDA

İŞİNİZDE yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin olabilirsiniz. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

KOVA GÜCÜNÜZÜ SINIYORSUNUZ

KENDİNİZE her zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir hafta içindesiniz. Bu koşullar her zaman karşınıza çıkmaz. Fırsatlardan faydalanmanın tam zamanı. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. İlişkilerinize otoriter bir tavırla yaklaşacaksınız.

BALIK ŞANS SİZDEN YANA

HAYATIN doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız. Bu hafta Jüpiter ve Venüs'ün olumlu etkisini üzerinizde göreceksiniz. Sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.