Ellere evde derin bakım

Ellerinize ve tırnaklarınıza bakım yapmak istiyorsanız bunu kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Sadece bunun için kuaföre gitmenize gerek yok. Birkaç malzemeyle ve yalnızca birkaç dakikayla peelinginizi kendiniz yaparak bakımlı bir ele sahip olabilirsiniz. Sizin için kolay peeling tariflerini bir araya getirdik

LEKE GİDERİCİ PEELİNG

Eğer ellerinizde lekeler varsa onları yok edebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gerekenler çok basit. Yarım limon, 1 çay kaşığı tatlı badem yağı 1 yemek kaşığı esmer şeker, yarım çay bardağı pirinç lapasını karıştırın ve macun haline getirin. Ardından yumuşak hareketlerle ellerinize sürün. Haftada bir ya da iki kere yapmanız istediğiniz sonucu verecektir.

ANTİBAKTERİYEL EL PEELİNGİ

Ellerinizin bakterilere karşı savaşında onlara yardımcı olmak istiyorsanız birkaç malzemeyle bunu yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı ince deniz tuzu, birkaç damla nane yağı, badem yağı, limon rendesi ve bir yemek kaşığı limon suyunu karıştırın ve macun kıvamına getirin. Kısa süre bekledikten sonra ellerinize sürebilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ PEELİNG

Yumuşacık elleriniz ve bakımlı tırnaklarınız olsun istiyorsanız birkaç malzemeye ihtiyacınız olacak. Yarım çay bardağı esmer şeker, yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 çay kaşığı zeytinyağı, birkaç damla jojoba yağı, badem yağı ve avokado yağını karıştırarak ellerinize düzenli olarak sürebilirsiniz. Bu malzemelerin hepsini bulmanıza gerek yok. Yağlardan birini bulsanız da yine düzenli kullanımda karşılığını göreceksiniz.