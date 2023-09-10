Gece fotoğrafı çekmenin sırrı

GECE MODU YA DA KÜÇÜK AYARLAMALARLA BAŞLAYIN

Akıllı telefonunuzla gece çekeceğiniz fotoğrafların güzel çıkması için telefon kameralarında bulunan gece modu özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da diyaframı açabilir, enstantane hızını yavaşlatabilir veya tıpkı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi ISO ayarıyla oynayabilirsiniz. Görüntü kalitesini artırmak için sensörün ışığını artırarak daha iyi fotoğraflar elde edebilirsiniz.

DOĞRU IŞIĞI BULMAK VEYA IŞIĞI ARTIRMAK

Gece çekimlerinde fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerinde yeterli ışık olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için telefonunuzda bulunan LED ışık ayarlarını düzenleyebilir ya da ışığın doğrudan görüntüye gelmemesini sağlayabilirsiniz. Bazen sadece fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerindeki ışığı ayarlamak yeterli olabilir.

Bunun için flaş veya dolgu ışığından yararlanabilir ya da duruma göre nesnenizin sokak lambası, otomobil farı gibi bir ışık kaynağına biraz daha yaklaşmasını isteyebilirsiniz. Pocket Spotlight ve Smartphone Ring Light gibi mobil aksesuarlardan, bu gibi cihazlara sahip değilseniz el feneri gibi küçük ve kolay taşınabilir portatif ışık kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

DESTEK AKSESUARLAR İLE KESKİNLİK SAĞLAYIN

Gece fotoğrafçılığı için ışık ve hareketi sınırlamak son derece önemlidir. Daha uzun pozlama ve daha geniş diyaframdan dolayı nesnenize net bir şekilde odaklanmak zor olabilir. Bir insanın fotoğrafını çekiyorsanız ondan hareket etmemesini isteyebilirsiniz. Fakat nesneniz sabit kalsa da kameranın titremesi de fotoğraftaki netliğin azalmasına sebep olabilir. Bu durum gece ya da karanlıkta daha büyük sıkıntı yaratır. Bu sorunu çözmek için tripod kullanarak kamerayı sabit tutabilirsiniz. Gece gökyüzü fotoğrafçılığı için de deklanşörü uzaktan kontrol etmek için bir kablo kullanarak fotoğraf makinesine dokunmadan istediğiniz fotoğrafı çekebilirsiniz.

UZUN POZLAMA

Telefonunuzun "Pro" modunu ya da manuel modu kullanarak pozlama süresini artırabilirsiniz. 30 saniye olan uzun pozlama süresince kamerayı oynatmamanız gerekir.