Kuzubeyinin 600 yıllık köyüne davetlisiniz

Eylül özellikle de okul çağında çocuğu olanlar için şehre dönüş ayıdır. Ama bu demek değildir ki hafta sonlarını da evde geçireceğiz... Güneşin agresifliğini yitirdiği, gezerken sıcaktan yorulmadığımız eylül günleri için size bir hafta sonu önerim olacak... Son dönemde yıldızı parlayan Foça'nın Kozbeyli köyünü henüz keşfetmediyseniz şimdi tam zamanı... Kozbeyli yakın zamanda Alaçatı, Şirince gibi tam turistik bir köy olacak. Akın başlamadan mutlaka görmelisiniz. Daha şimdiden pek çok butik işletmeye sahip. Denize kıyısı olan köylerden bile daha çok ilgi görmesinin en büyük sebebi, taş evleri, tarihi yapıları, manzarası, huzurlu ve temiz havası... Ünlü Edebiyatçı Hüseyin Yurttaş'ın köyü Kozbeyli, günümüzden yaklaşık 600 yıl kadar önce kurulmuş. Bu tarihten önce 200 yıla yakın bir süre Şaphane Dağı'nın zirvesine yakın Yolmuç çevresinde bulunan köyün kurucusunun Derebeyi Kuzubeyi olduğu söyleniyor.

İSTANBUL'DAN AKIN VAR

Minik bir kalede yaşayan Kuzubeyi, Yeni Foça Körfezi'nden gelen korsanlara karşı korunaklı bir bölge olması nedeniyle köyü buraya kurmaya karar vermiş. Mübadele sürecinde ise Kozbeyli'ye Limni, Midilli, Selanik ve Rumeli'den gelen Türk vatandaşları yerleştirilirken köydeki Rumlar da karşı kıyıya gönderilmiş. İstanbul ve diğer şehirlerden kaçıp buraya yerleşenlerin sayısının artmasıyla köydeki dönüşüm hızlanmaya başlamış bile. Yeni yapılar ise hem modern hem de köyün dokusuna uygun olarak inşa ediliyor. Bu yeni ve konforlu yapılaşma ise sanatçıları, tasarımcıları ve fenomenleri köye çekiyor.

400 YILLIK CAMİDEN MANZARAYA BAKIŞ

Köyün muhteşem manzarasına hakim olan bir tepede yer alan Kozbeyli Camii, geç dönem Osmanlı mimarisinin genel özelliklerini yansıtıyor. Bitkisel süslemeleriyle kendine hayran bırakan caminin kitabesinde 1611 yılında inşasına başladığı yazıyor. Camiye kadar çıkmak biraz yorucu olsa da arkanızı döndüğünüzde taş evler ve hemen ötedeki deniz manzarası bu yorgunluğa değiyor. Dönüşte meydandaki kahvede vereceğiniz bir mola ile yorgunluğu atmak da başka bir keyif.

DİBEKTE ÖĞÜTÜLEN MENENGİÇ KAHVESİ

Her şeyden önce ismini kahvesiyle duyuran Kozbeyli deyince akıllara hemen dibek kahvesi geliyor. Giderek tükenmekte olan bir geleneğe dönüşen dibek kahvesi, sanılanın aksine kahve pişirme yöntemi değil; kahvenin öğütülme biçimine verilen bir isim. Bu yöntemde, kavrulan kahve yuvarlak, içi çukur, taştan yapılmış bir dibek içerisinde tokmakla dövülüyor. Daha sonra elekten geçirildikten sonra pişiriliyor. Koyu kıvamlı, yağını kaybetmemiş kahvenin aroması ve lezzeti daha farklı oluyor. Kahvenin dövüldüğü dibekler, Foça'daki taş ocaklarından çıkarılıyor. Sadece bu öykü bile köyü ziyaret etmek için geçerli bir neden. Meydandaki kahvede ve ismi köyle özdeşleşmiş Şakir'in Yeri'nde dibekte Türk kahvenizi yudumlayarak küçük gezinin yorgunluğunu atabilirsiniz. Bir de menengiç kahvesi var ki mutlaka denemelisiniz. Köyün sokaklarında sıkça ağacına rastladığınız menengiç meyvesinden elde edilen bu kahve, Türk kahvesinden daha yumuşak bir içime sahip. Ayrıca antioksidan ve fenolik bileşenler içerdiğinden sağlık için de oldukça yararlı.

NEREDE KALINIR?

Kozbeyli'de son zamanlarda artan talebe cevap verebilmek için pek çok yeni otel açıldı. Bu otellerin çoğu tabi ki butik... Bu otellerin bazısı köyün yapısına ve doğasına uygun olması bakımından taş evlerde hizmet verirken bazıları da bungolov tarzında. Pek çoğu havuzlu olan bu küçük otellerde konaklamak da ayrı bir keyif. Kozbeyli Konağı taş evde kalmak isteyenler için harika bir seçenek. Bungolov tercih edenler için ise Palandız Bungolow City önerilebilir.

NE YENİR?

Köyün en meşhur oteli ve restoranı Kozbeyli'nın 5 saat gibi bir sürede pişen tandırı çok meşhur. Ama Kozbeyli en çok kahvaltısıyla öne çıkıyor. Antik Ev'in puf puf kabarmış pişileri muhteşem. Gitmeden önce mutlaka rezarvasyon yaptırın çünkü özellikle de pazar günleri yer bulmak epeyce zor. Tabii ki menegiç ve dibek Türk kahvesini de içmeden dönmeyin.

NASIL GİDİLİR

Kozbeyli, İzmir'in Foça ilçesinde. Köye ulaşmak için iki farklı yol alternatifi bulunuyor. İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Eski Foça yol ayrımına döndükten sonra Ilıpınar sapağını da geçtikten sonra Kozbeyli tabelasından sağa girilmesi gerekiyor. 4,5 km'lik bir yolculuğun ardından köye ulaşılıyor. Bir diğer yol alternatifi ise Yeni Foça yolu üzerinden. İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki Yeni Foça dönüşünden girdikten sonra Kozbeyli tabelasından sola dönmek gerekiyor. Tabeladan sonra köy, yaklaşık 3 km mesafede. Villakent- Seyrek yolunu takip ederek de ulaşım mümkün. Köy, İzmir şehir merkezine 60 km, İstanbul'a 478 km, Ankara'ya 623 km, Bursa'ya ise 331 km mesafede. Köye en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes. Ayrıca ESHOT otobüsleri de köye geliyor. Ulukent İZBAN ve Menemen İZBAN istasyonundan kalkan Kozbeyli otobüsleri ile köye ulaşılıyor.