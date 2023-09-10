Püf noktalarını öğrenin, saçlarınız sağlıklı olsun

Sağlıklı saç uzatmanın mucize çözümlerini uygulayabilirsiniz. Yaz sıcaklarında saçlarınızı yıpratmadan, kış soğuklarında da parlaklığını kaybettirmeden uzatabilirsiniz ve onlara bakabilirsiniz.

Bunun için de dikkat etmeniz gereken bazı yöntemler bulunuyor.

- Diplere masajlar yapın Özellikle duş alırken saçlarınızın dibine yumuşak hareketlerle masaj yapmalısınız. Saç kökünden başlayın ve günün stresinden arının. Aynı zamanda bu işlemi yaparak, köklerdeki kan akışınızı da hızlandıracaksınız.

Ama yavaş hareketler yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.

- Kırıklarınızı kestirin Saçlar bir süre sonra kırılmaya başlıyor. Ne kadar iyi bakarsanız bakın kırıkların önüne geçemeyeceksiniz.

Bu sebeple belli bir süre sonra uçlarından kestirmelisiniz.

Böylece saçlarınız kendini toplayacaktır ve daha sağlıklı bir şekilde uzayacaktır.

- Bakım yağları kullanın Bir diğer püf nokta da saç uçlarınıza bakım yağı kullanmaktır. Bunun için satılan saç bakım yağlarından alarak nemli ya da ıslak saça uygulayabilirsiniz.

Haftada iki ya da üç kere yapmanız da saçlarınızın daha bakımlı olmasına yardımcıdır.

- Saç kreminiz olmalı Şampuanınızı hangi saç tipine göre aldıysanız ki bu kesinlikle saç tipinize uygun olmak zorundadır, ona uygun da bir saç kreminiz olmalı. Bu kremler saçtaki kiri ve yağı arındırır, duş sonrası taramayı kolaylaştırır ve ayrıca sağlıklı, parlak bir görünüm sunar. Banyo rutinlerinizde doğal yağ dengesini de bozmamak adına ara ara şampuan yerine az miktarda krem kullanabilirsiniz.

- Beslenmenize dikkat edin Beslenmenin de saçlarınızı güçlendirme konusunda fazlasıyla önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Özellikle protein, C ve E vitaminine yer vermeniz lazım. Örneğin yumurtada saç dökülmelerine karşı kullanılan Biotin yer alıyor. Kan akışınızı hızlı düzenleyen gıdalar da saç köklerini daha da güçlendirir.