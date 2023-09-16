Meme kanseri ve beslenme

Meme kanseri dünyada en sık görülen kanser türü olarak bilinmektedir. Dolayısıyla önemli bir halk sağlığı sorunu olarak düşünülmektedir. Meme kanseri hayat değiştiren bir hastalık olarak kadın yaşamının yeniden dizayn edilmesini gerekmektedir. Bu açılardan beslenme yeniden gözden geçirilmelidir. Bu konuda yapılacak ilk iş şüphesiz alkolün bırakılması, sigaranın kesilmesi ve obeziteden sakınılmasıdır. En önemli durum bunların disiplinli olarak tüm yaşam boyunca yapılmasıdır. Bu konu çok önemlidir. Obezite ve kanser ilişkisi gösterilmiştir.

Meme kanserli hastalarda obezite varlığı sonucu yağ dokusunda daha fazla kadınlık hormonu üretilmektedir.

Meme kanserini tetikleyen risk artmış olmaktadır. Obezitede meme kanseri riski yüzde 100 artığı göstermektedir.

Yağ ve meme kanseri ilişkisi de benzerdir. Özellikle katı yagların fazla tüketilmesi tüm kanserler gibi meme kanseri riskini de artırmaktadır. Zeytinyağı tüketimi sayısız yararlarıyla önerilir.

ViTAMiNLERiN ETKiSi

Vitamin ve kanser arasındaki ilişki son yıllarda oldukça popülerdir. Bazı vitaminlerin vücut direncini artırarak meme kanseri sürecine destek olunduğu bilinmektedir.

C Vitamini; en önemli etkisi vücut savunma sistemini güçlendirmesidir.

Meme kanseri tedavisinde yüksek doz kullanılması yararlı olabilir. Son yıllarda C vitaminin meme hastalıklarının tümünde olumlu katkıları bildirilmiştir.

D vitamini; meme kanseri için yeri ayrıdır. Meme kanseri gelişimi engelleyen en güçlü vitamin olarak bilinmektedir. D vitamini güneş ısığı vitamini olarak da bilinmektedir.

Özellikle tüm kadınların yaz ayların da bol güneşe çıkmalarında yarar vardır. Meme kanserli hastalarımıza da ek olarak her zaman D vitamini önermekteyiz. Bazen güneşe çıkmak yeterli gelmeyebilir, bu durumlarda ek tablet olarak alınması gerekebilir.

KORUYUCU MiNERALLER

Selenyum: Selenyumu yüksek olan kişilerde kanser gelişme riski yüzde 50 daha azdır. En çok su ürünlerinde ve kepeği ayrılmamış tahıl ürünlerinde bulunur. Selenyumun etkisi meme kanser yapıcı maddelere karşı koruyuculuk sağlaması ile olmaktadır.

Çinko; Yeterli düzeyde çinko alımı, A vitamini üzerindeki etkisi ve savunma sistemini güçlendirerek meme kanserine karşı koruyucudur.

TEDAVi SONRASI BESLENME

Beslenme şekli baştan sona yeniden gözden geçirilmelidir. Bunun için bir diyetisyen yardımı almayı öneriyoruz.

Şişmanlıktan kaçınılmalıdır. Vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olmamalıdır.

Obezite gerçekten meme kanseri için bir risk faktörüdür. Yoğun tuz içeren yiyeceklerden kaçınılmalı, şarküteri ürünleri tüketmekten uzak durmalıyız. Sebze, meyve tüketimi artırılmalıdır. A, B, C vitaminlerinin (antioksidan vitaminler) kanser oluşumunu önleyen özellikler taşıdığı gösterilmiştir. Yeşil, kırmızı sebze ve meyveler ile turunçgiller bu gruptandır.

Besinlerin pişirilmesine dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir besin yanlış bir pişirme yöntemi kullanıldığında sağlıksız bir hale gelebilir. Bu nedenle kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri yerine haşlama, buğulama, ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Sigara kesinlikle bırakılmalıdır.

Bütün kötülüklerin anası olan sigara ve tütün ürünlerinin hiçbir şekilde tüketilmemesi önerilmektedir.