Adım adım cilt bakımı rutini

Bir zamanlar çok popüler bir reklam sloganı vardı: En değerli giysimiz cildimiz. Bu sloganın bugün hala hatırlanıyor olmasının en büyük sebebi, sloganın haklılığı. Giysilerimize bile solmasın yıpranmasın diye özen gösterirken ömrümüzün sonuna kadar üzerimizden çıkarmayacağımız cildimize özen göstermek bizim için zorunluluk. Cildimize yapacağımız her türlü bakım genç, güzel ve sağlıklı görünmemizi sağlayacağı için bu bakımları rutin haline getirmemiz de şart... İşte size günlük cilt bakımı rutininin adımları...

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

İLK adım tertemiz bir cilde sahip olmaktır. Sabahları uyandığınızda ılık bir suyla yüzünüzü yıkamalısınız. Bunu yaparken de yüz yıkama köpüklerini kullanabilirsiniz. Ama önemli bir nokta da şudur: Cilt yapılarınıza uygun içeriği olanları seçmelisiniz.

BİR SONRAKİ AŞAMA: GÖZLERİNİZ

GÖZ kenarlarınızda kırışıklık ve kaz ayağı olmasın istiyorsanız göz çevresine bakım yapmayı da unutmamalısınız. Çok ince ve hassas bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra daha sıkı bir yapıda kalmasını da sağlar. Bu sebeple cilt yapınıza uygun bir göz kenarı kremi alabilirsiniz.

TONİK KULLANIN

CİLDİNİZİN daha iyi temizlenmesi açısından tonik kullanımı da son derece önemlidir. Özellikle doğal içerikli tonik tercih ettiğiniz zaman ciltte istenmeyen oluşumları da engelliyor. Bu sebeple cildinizi temizledikten sonra tonik kullanmalısınız.

NEMLENDİRİCİLER VE GÜNEŞ KREMİ

SON olarak kullandığınız cilt temizleyicilerden dolayı yüzünüz kuruyacaktır. Hemen kendinize uygun gördüğünüz nemlendiricinizi de yüzünüze sürün. Böylece cildiniz daha yumuşak ve parlak olacaktır. Eğer dışarı çıkacaksanız mutlaka güneş kremini de sürmeniz gerekiyor. Güneş kremi sürmeden çıkarsanız cilt kırışıklıklarınız da artacaktır ve bakımlarınız yetersiz kalacaktır.

SERUMLARLA CİLT TONUNUZ EŞİTLENSİN

TONİK sonrasında renk tonunuzun dengede kalması için serumları da mutlaka tercih etmelisiniz. Kolay emilmelerinden dolayı çok fazla tercih ediliyor. Yaşlanma kaynaklı lekeler ya da ciltteki derin kırışıklıklar için önlem amaçlı kullanılır.