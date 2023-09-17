Göz altı torbası kabusuna son!

GÖZ altı torbaları birkaç sabit rutinle halledilebilecek sorunlardır. Göz çevresindeki yağ torbaları sebebiyle göz torbaları oluşur. Yaş almaya bağlı olarak gevşeme gösteren dokular öne doğru hamle yapar. Bu yağ torbalarını geride tutan zarın gevşemesi ile birlikte yağlar öne doğru gelerek belirginleşir. Doğal yöntemlerle bunu çözebilirsiniz.

Kadın erkek fark etmeksizin pek çok insanın şikayet ettiği göz altı torbalarının ortaya çıkmasının birkaç sebebi var. Bunlar arasında genetik nedenler, yaş alma, uyku düzensizliği, yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz su tüketimi ve yorgunluk başlıcaları... Eğer bunun gibi davranışlarınız varsa hemen sonlandırmalısınız. Çünkü çok fazla ilerlerse önüne geçmekte de zorlanabilirsiniz. İşte bu kabus görünümden kurtulmanın yolları...

KORUYUCU KREM ALIN

İLK atmanız gereken adım göz çevresinin bakımına önem vermektir. Yüzünüzü, yaz kış güneş koruyucu krem ile koruma altına almalısınız. Göz çevresi için özel olarak geliştirilmiş krem ve serumlarından düzenli olarak faydalanmalısınız. Aynı zamanda belli bir rutin oluşturursanız kısa sürede karşılığını da göreceksiniz.

ÇAY POŞETLERİNİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

ÇAY da göz altı bölgenizden ödemi attırmaya ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilecek bir kafein içeriyor. Bu sebeple gözlerinizi kapalı tutarak şişliğin olduğu yere 10- 15 dakika tutabilirsiniz.

BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

ASLINDA burada en doğal ve hızlı çözüm soğuk baskı uygulamaktan geçiyor. Her gün düzenli bir şekilde göz altı torbalarınızın olduğu bölgeye sabahları buzla baskı yapın. Göz çevresindeki damarlar büzülür ve göz altında biriken ödemler de azalır.

MAKYAJINIZI SİLİN

GÖZ torbalarınızdan kurtulmak istiyorsanız makyajınızı silmeyi unutmayın. Cilt temizliğinde en önemli noktalardan birisi makyaj temizliğidir. Ama bu sırada da kullandığınız pamuğun ya da makyaj temizleme mendilinin doğal olması gerektiğini unutmayın. Ne kadar doğal olursa o kadar faydasını göreceksiniz.