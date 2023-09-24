Aynı noktada takılıp kalmanızın bir nedeni var

KOÇ Duygusallığınız muhteşem

Öğrenme kabiliyetinizdeki artışlar, önemli kararlar almanıza neden olacaktır. Bilginizi çevrenizle paylaşırken, kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz.

Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek, iş arkadaşlarınızla aşk ve hissi konularınız gündeme gelecek. Bazılarının birliktelikleri ilginç bir hal alacak. entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

BOĞA Kafanız karışık

Bu dönem aklınız çok karışabilir.

Sosyal ve aşk ilişkilerinizle yeni durumlarla karşılaşacaksınız. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

Süregelen ilişkiniz hakkında kesin kararı vereceksiniz. Söylenecek çok şeyiniz olmasına rağmen fikrinizi beyan etmeniz gereken konularda sessiz davranabilirsiniz. Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda sizi kısıtlayacak.

İKİZLER Akıllı ve dikkatlisiniz

Korkularınız yenmelisiniz Pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Siz oldukça akılcı ve mantıklı davranıyorsunuz.

İlginç bir deneyimden geçtiğiniz özel bir ay içindesiniz. Gücünüzün farkındasınız. Olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. Becerilerinizi hayata yansıtma ve başarı kazanma özelliğiniz artıyor.

YENGEÇ Sezgileriniz güçlü

Sezgilerinizin yüksek oluşu, hafta içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor.

Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz.

Dostluk duygularınızın yoğun ve derin. Bugün güçlü işbirlikleri içinde olacak ve uzun süredir görüşmek istediğiniz kişilere ulaşabileceksiniz..

Dostlarınıza jest yapacağınız bir hafta içindesiniz.

ASLAN Tepkilerinize dikkat edin

Çalışkan ve hırslı yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Geçmişte kalan hatalarınızın sizi tekrar rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

BAŞAK Özgüveniniz önemli

Özgüveniniz oldukça yüksek.

Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Satürn ve Neptün karşıt evinizde geri gidiyor. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız.

İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir.

TERAZİ Hatalara dikkat

Bu hafta akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Ortağınızın ve partnerinizin avantajlarından faydalanacaksınız..

Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir.

Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.

Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Empati yeteneğiniz doğru bir şekilde kullanacaksınız.

AKREP Sakin olmalısınız

Saygın dostluklar ilginizi çekecek.

Hayatınıza daha ciddi bakamaya başlayacaksınız.

Sakinliğe ihtiyacınız var. Çünkü, aile bireyleri ile tartışmak için bir çok nedeniniz olacaktır.

Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştiriyorsunuz.

YAY İddialı ve ısrarcısınız

Hedefleriniz konusunda iddialı ve ısrarcısınız. Enerjiniz, çevrenizi etkileme konusunda sizi atağa kaldırıyor.

Kişiliğinizin disiplin tarafını zorlayarak, rahat ortamları tercih edeceksiniz.

Çevresel koşullar önem kazanacak.

Daha atak ve cesur davranışlar içinde bulunurken, girdiğiniz topluluklarda gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız.

OĞLAK Projeler sizi bekliyor

Gizli projeler içinde olacaksınız. Bu konuda planlarınıza yardımcı olacak kişileri seçmek istiyorsunuz. Yatırımlarınızı gizli tutabilirsiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz.

Hayata enerjik bakacaksınız.

Düşüncelerinizi açıklarken dikkatli olmak zorundasınız.

KOVA Bireysel ve özgünsünüz

Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Gireceğiniz topluluklarda marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen, dikkatli olmak zorundasınız. Bu dönemde daha bireysel ve özgün olacaksınız.

BALIK Enerjiniz çok yüksek

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmalara imza atacaksınız. Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem oldukça uygundur.