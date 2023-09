Ekrana kilitleyen suçlular

IN COLD BLOOD (1967)

Amerikalı yazar Truman Capote imzası taşıyan 1967 tarihli kitaptan uyarlanan filmde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1959 yılında Clutter ailesinin dört üyesinin Richard Hickock ve Perry Smith isimli katiller tarafından korkunç bir şekilde katledilmesi işleniyor. Richard Brooks'un yönettiği filmdeki "soğukkanlı" katiller ise Robert Blake ve Scott Wilson tarafından canlandırılıyor

BONNİE AND CLYDE - BONNİE VE CLYDE (1967)

Gerçek yaşamdan beyazperdeye aktarılan suç öyküleri, izleyici tarafından çok daha büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ancak odağında sempatik bir çiftin yer aldığı tüyler ürperten suç öykülerini beyaz perdeye aktaran yapımlar, başarılı olmak konusunda muadillerinden bir adım önde. İşte Büyük Buhran yıllarında, Orta Amerika'daki benzin istasyonlarının ve küçük işletmelerin korkulu rüyası haline gelen bir çiftin öyküsünü anlatan Bonnie and Clyde, tam da böyle bir sinema filmi! Arthur Penn tarafından yönetilen 1968 tarihli film, Bonnie Elizabeth Parker ve Clyde Chestnut Barrow isimli çiftin, hırsızlık ve cinayetin de aralarında yer aldığı ve giderek daha da şiddetli hale gelen suç dolu yaşamına odaklanıyor.

CİTY OF GOD - TANRI KENT (2002)

Gösterime girdiği 2002 yılında sinemaseverler tarafından büyük beğeniyle karşılanan film, aradan geçen yıllarda sinema tarihindeki en önemli yapımlardan biri olmayı da başardı. Brezilya gettolarındaki suç ve şiddet unsurlarını başarılı bir şekilde bir şekilde beyaz perdeye aktaran filmin, ele aldığı olayların gerçek yaşama dayanması da, filmin başarısında hayli etkiliydi... Fernando Meirelles ve Kátia Lund tarafından yönetilen ve Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino ve Phellipe Haagensen gibi isimlerin başrolü paylaştığı yapım, Paulo Lins'in 1997 tarihli aynı isimli kitabından uyarlanmıştı.

DOG DAY AFTERNOON - KÖPEKLERİN GÜNÜ (1975)

TÜRKİYE'DE Köpeklerin Günü ismiyle gösterime giren 1975 tarihli Dog Day Afternoon, sinema tarihinin en büyük isimlerinden Al Pacino'nun yıldızlaştığı yapımlardan sadece biri. Ancak Sidney Lumet tarafından yönetilen filmin, Pacino'nun yıldız kategorisine yükseldiği diğer filmlerinden farklı bir özelliği var. Dog Day Afternoon pek çok olumlu eleştiri alan, gerçek bir suç öyküsüne dayanıyor. Film, John Wojtowicz ve Salvatore Naturile isimli iki kişinin 1972 yılında giriştikleri bir banka soygununu ve sonrasında yaşananları konu ediniyor.

PUBLİC ENEMİES - HALK DÜŞMANLARI (2009)

AMERİKALI yönetmen Michael Mann tarafından yönetilen ve başrollerinde dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Christian Bale'in yer aldığı Public Enemies, çağımızın en sevilen gerçek suç filmleri arasında. Amerikalı muhabir ve yazar Bryan Burrough tarafından yazılan "Halk Düşmanları: Amerika'nın En Büyük Suç Dalgası ve FBI'ın Doğuşu, 1933-34" isimli kitaptan beyaz perdeye aktarılan hikâye, modern zamanların en önemli biyografi-dram-suç filmleri arasında gösteriliyor. Büyük Buhran yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavuran banka soyguncusu John Dillinger ile onu takip etmekten sorumlu FBI ajanı Melvin Purvis arasında yaşanan olayları konu edinen film, günümüzde de popülerliğini korumayı başarıyor.

THE ICEMAN - KATİL (2012)

MİCHAEL Shannon, Winona Ryder ve Chris Evans gibi oyuncuların yer aldığı film, sinemaya aktarılan gerçek suç öyküleri söz konusu olduğunda ismini anmadan geçemeyeceğimiz bir yapım. Çünkü Ariel Vromen imzası taşıyan film "gerçek suç" kavramının hakkını fazlasıyla veren, Richard Kuklinski isimli Amerikalı seri katil ve mafya tetikçisinin hikâyesine çarpıcı bir bakış atmamıza olanak tanıyor. Ölüm zamanlarının anlaşılamaması için kurbanlarını donduran ve kendisini teşhis edebilecek neredeyse herkesi öldüren Richard Kuklinski, gerçek yaşamdan sinema perdesine taşınan en meşhur suçlulardan biri olmaya devam ediyor.

SNOWTOWN (2011)

SNOWTOWN, Avustralya tarihinin en korkunç olayları arasında yer alabilecek bir dizi acımasız cinayeti merkezine alıyor. Justin Kurzel imzası taşıyan yapım, John Justin Bunting, Robert Joe Wagner ve James Spyridon Vlassakis isimli katillerin affedilmez suçlarına odaklanıyor. Katillerin 1992-1999 yılları arasında öldürdükleri 12 kişinin cesedini Avustralya'nın Snowtown bölgesinde atmaları nedeniyle bu korkunç olaylar, Snowtown cinayetleri adıyla anılıyor. Filmin başrollerinde ise Daniel Henshall, Lucas Pittaway ve Louise Harris gibi isimler yer alıyor.

MEMORİES OF MURDER - CİNAYET GÜNLÜĞÜ (2003)

GÜNEY Koreli yönetmen Bong Joon-ho imzası taşıyan yapım, suç temalı sinema filmleri içerisinde oldukça önemli bir konum elde etmeyi başardı. Bong Joon-ho, Memories of Murder filminde 1980'lerin sonunda Güney Kore'de meydana gelen tecavüz ve cinayet olaylarını aydınlatmaya çalışan dedektiflerin öyküsüne odaklanıyordu. Öte yandan filmde anlatılanlar, 1986-1991 yılları arasında Güney Kore tarihindeki ilk seri cinayetlere ve ülkenin ilk seri katili olarak kayıtlara geçen Lee Chun-jae isimli adamın işlediği korkunç eylemlere dayanıyordu...

THE WOLF OF WALL STREET PARA AVCISI 2013)

Sinema dünyasının iki önemli ismini, Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese'yi bir araya getiren 2013 tarihli The Wolf of Wall Street, DiCaprio tarafından hayat verilen karakterin Wall Street'teki bir numaralı borsa dolandırıcısına dönüşme hikâyesini, suç ve komedi unsurlarını harmanlayarak beyazperdeye aktarıyordu. Pek çok sinema otoritesinden tam not alan yapımda DiCaprio'nun hayat verdiği karakter ise aynı suçlardan 22 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaşadıklarını 2007 yılında The Wolf of Wall Street isimli kitabında milyonlarla paylaşan Jordan Belfort isimli dolandırıcıdan başkası değildi.