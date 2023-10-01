Şampiyon atlar anne şefkati arıyor

Asaleti, gücü ve zekasıyla tanınan atlara sevgimiz atalarımızdan geliyor dersek yalan olmaz çünkü Türkler için at pek çok şeyi ifade ediyor. Atalarımız eti ve sütüyle beslenir, kılından yaptıkları çadırlarda barınırdı. Ayrıca savaşa atla gider, uzak coğrafyaları keşfederken bu dayanıklı güçlü ve dost canlıdan faydalanırdı. Ancak insanlar da atlarına ailesinin bir ferdi gibi davranırdı. Şu anda atlarla bu kadar yakın ilişki içerisinde olmasak da onlara sempatimiz baki... Şehir hayatında ise at artık sadece bir sporcu... Bu ağzı dili olmayan sporcuların ise bakıma ihtiyacı var. Bu bakım ise onlara bir nevi ebeveynlik yapan seyislere emanet. Seyisler bu anlamda hayvan bakıcısı olmaktan çok bir sporcu ebeveyni gibi çalışıyor. Sporcu ebeveynleri iyi bilir. Çocuğunuz sporcuysa onu antrenmana götürürsünüz, beslenmesi özeldir, uykuları saatlidir. Antrenman sonrası terini siler, banyosunu yaptırır dinlenmesini sağlarsınız. Seyisler de atlara tıpkı böyle bir özenle bakar.

KADINLAR İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Türkiye Jokey Kulübü'nün bu özel sporculara hem çocuğu gibi bakacak hem de bir antrenör gibi çalıştıracak kişileri yetiştirmek için Seyisbaşı (çalıştırıcı seyis) programı olduğunu biliyor musunuz? Eğer atları seviyor, onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız siz de bu programa katılabilirsiniz. Kadınların yapabileceği bir meslek gibi görünmeyen çalıştırıcı seyislik aslında tam da kadınların anaç ruhuna hitap ediyor. Bu yüzden TJK, kadın seyis ve çalıştırıcı seyisleri çok önemsiyor.

KURSİYERLERE BURS İMKANI

Sektörde aranan bir meslek olan seyisbaşı kursları, Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi ve Antalya Hipodromunda eğitim verilecek. Yatılı düzenlenecek kurslara katılacak kursiyerlerin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanıyor. Ayrıca eğitim süresi boyunca, zaruri masraflarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere aylık 1.500 TL burs veriliyor.

6 EKİM TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Özellikle kadın seyis ve seyisbaşı sayısını artırmak için çalıştıklarını belirten TJK İzmir Şirinyer Hipodromu Müdürü Cenk İşkara, "Bu kursları, gerçekten eğitimli, nerede, nasıl davranacağını bilen profesyonel eleman yetiştirmek için açtık. Bu bir meslek. Mesleğinde iyi olan herkes gibi hem para kazanma imkanı hem de yükselme açısından önü açık. Şimdiye kadar yapılan 4 dönemde 100'e yakın seyisbaşı mezun ettik, 5. dönem kursları devam ediyor. 6. dönem kayıtlarına son başvuru ise 6 Ekim'de sona erecek. Atları seven, onlara gözü gibi bakacak ve bunu meslek olarak yapacak kadın ve erkekler için bulunmaz bir fırsat" diye konuştu.

SEYİSİN BİR GÜNÜ...

Seyis Mehmet Tanışma, atlarla geçirdiği bir günü şu sözlerle anlattı: Sabah 3.5 ta kalkıp 4'te atların yanına geliyoruz. Bu kadar erken başlamamızın bir kaç sebebi var. Öncelikle atlar gündüz dinlenmeyi daha çok seviyor. Ayrıca o saatler daha sakin ve sessiz oluyor. Bir de erken spor yapmak atları daha az terletiyor. Nasıl ki bir sporcu erken saatlerde kalkıp idmanını yapıyorsa atlar da bir sporcu gibi güne hazırlanıyor. Beslenmesi, tımarlanması, günlük yürüyüşlerini yapmaları çok önemli.

SEYİS VE SEYİSBAŞI FARKI

Seyiler atların sadece bakımını ve günlük gezilerini yaptırırken seyisbaşı (çalıştırıcı seyis) unvanına sahip olacak kişiler, yarış atlarının; sabah idmanının yaptırılması, aynı zamanda bakımı, beslenmesi, gezintilerinin yaptırılması ve yarış alanına götürülüp-getirilmesi işinde çalışacak. Böylelikle idmanda nasıl bir performans gösterdiğini nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi bilecek.

EĞİTİM MASRAFI VE İŞ GARANTİSİ TJK'DAN

Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi ve Antalya Hipodromunda eğitim verilecek Seyisbaşı kursiyerlerinin başarı/performans/ yetenek durumlarına göre eğitim süresi belirlenecek. Kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak. Ayrıca eğitim süresi boyunca, zaruri masraflarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere aylık 1.500 TL (Bin Beşyüz Türk Lirası) burs verilecek. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar (18 yaşından küçük olanlar veli/vasileriyle birlikte), Kulübümüzün yetkilileri huzurunda "Kursiyer Başvuru Formu"nu doldurarak, gerekli belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir.

Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar, daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek tarihte bedeni yetenek sınavı, yazılı sınav (İlköğretim konularını kapsayan) ve sözlü sınav (18 yaşından küçük olanlar velisi/vasisi ile birlikte) yapılmak üzere Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi veya Antalya Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Hipodromuna davet edilecek. Başvurular 6 Ekim'e kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli v Şanlıurfa Hipodromları ile Bursa Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

● İlköğretim (8 yıllık) mezunu olmak veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak [2.kademeyi bitirmiş olan adayların 3.kademeye (açık lise'ye) kayıt yaptırmaları zorunludur] ● On altı yaşından küçük olmamak ● 75 kg'den ağır olmamak ● Seyisbaşılık mesleğini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak ● T.C. Kimlik Numarası Beyanı