Ekim ayı en çok oyuncuları sevindirecek

MARVEL'S SPİDER-MAN 2

20 Ekim'de sadece PlayStation 5 için piyasaya çıkacak olan Spider-Man 2, PS5'in gücünü en etkili biçimde kullanan oyunların başında geliyor. Ünlü örümceğimiz Peter Parker'ın yanında siyahi arkadaşı Miles Morales arasında eş zamanlı olarak geçiş yapmamıza olanak tanıyan ve çok daha geniş bir New York manzarasıyla sizi karşılayan oyun, ünlü kötüleri de karşınıza çıkartacak ve uzun süreli bir oyun deneyimi yaşatacak. Özetle PS5 sahibi olan herkes Spider-Man 2'yi listesine eklemeli.

ASSASSİN'S CREED MİRAGE

Ünlü seriyi köklerine döndüren yeni AC oyunu Mirage, daha küçük ölçekli, süikastlerin daha ön planda olduğu, daha planlı hareket etmenizi gerektiren ve kalabalıklar arasında kaybolmanın daha da büyük bir önem taşıdığı bir formatta oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. 5 Ekim'de piyasaya çıkan olması beklenen oyun PS5, Xbox Series X|S gibi güncel konsolların yanında PS4 ve Xbox One gibi bir önceki dönemin konsolları için de geliştiriliyor.

ALAN WAKE II

H.P. Lovecraft'tan gizliden gizliye esinlenen Alan Wake serisi, ikinci oyununa 27 Ekim'de kavuşuyor. Yapımcı koltuğunda önceki oyunların ardındaki isim oturuyor ve dağıtım kısmında da Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games bulunuyor. Alan Wake ve Saga Anderson karakterlerinden birini seçerek oynayabileceğiniz oyun, önceki oyunlardakinden farklı olarak daha çok "hayatta kalma" türünde bir oynanışa sahip olacak. Oyun PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

CİTİES: SKYLİNES 2

Sim City'nin tarihin tozlu sayfalarına gömülmesinden sonra yıldızı parlayan Cities: Skylines, gelişmiş grafikler ve yepyeni şehir inşa etme olanaklarıyla bomba gibi geliyor. PS5, Xbox Series X|S ve PC için geliştirilen oyun, 24 Ekim'de piyasada olacak ve gelişmiş oyun özelliklerinin yanında oyunu modlayabilmeye izin vererek oyuncuların, oyunun sağladıklarından ötesine geçmelerini sağlayacak.

SONİC SUPERSTARS

Yılların eskitemediğ Sonic serisi her ne kadar ilk üç oyunu ve akabinde Dreamcast için çıkan Sonic Adventure ile şahlanmış olsa da Sega, ünlü mavi kirpinin maceralarını devam ettirmede kararlı. Mevcut nesil ve eski nesil konsolların yanında PC için de geliştirilen Sonic Superstars, iki boyutlu ünlü Sonic macerasını ekranlara getiriyor ve Tails, Knuckles gibi başka karakterleri de arkadaşlarınızın kontrolüne bırakarak çok kişili bir oyun eğlencesi vadediyor. 17 Ekim'de çıkacak olan oyunu özellikle küçük yaştaki oyunculara tavsiye ediyoruz.

GHOSTRUNNER 2

26 Ekim'de mevcut nesil konsollar ve PC için piyasada olması beklenen hızlı ve refleks zorlayan FPS oyunu Ghostrunner 2, bizi Jack'in kılıç ustalığıyla baş başa bırakmaya hazırlanıyor. Yeni yetenekler, yepyeni bölümler ve fazlasıyla Ghostrunner 2, önceki oyunun fanatiklerine ve farklı bir FPS deneyimi yaşamak isteyen oyunculara keyif dolu bir oyun macerası vadediyor.