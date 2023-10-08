Sonbahar ekinoks ritüeli ile arındılar

İzmir cemiyet ve kurumsal hayatının ünlü isimleri Sonbahar Ekinoks Ritüeli ve WTC SkinTalks için buluştu. Hyatt Regency İzmir İstinyePark, Sonbahar Ekinoksu etkinliğinde Danışman Astrolog Sare Aldemir, Dr. Yaman Er ve Dr. Cansu Alakbarov ile keyifli bir etkinliğe imza attı. Ekinoks Ritüeli-Arınma ile hafifleyip, Ekinoks Ritüeli- Denge ile programa devam eden misafirler, yenilenerek ve enerjilerine yeniden odaklanarak sakinleştirici atmosferde ritüeli tamamladı. Vücudu ve zihni besleyip, canlandırmak için çeşitli bakım opsiyonları sunan SpaSoul'da misafirler spa deneyimini de keşfetme fırsatı yakaladı. Penthouse'da yer alan başarılı ressam Gamze Taşdan'ın imzasını taşıyan sanat eserlerini de yakından inceleyen konuklar, SpaSoul'da sonbahar ekinoks ritüelini tamamladı.