21. yüzyılın ekrana kilitleyen dizileri

Diziler artık hayatımızın bir parçası... Yeni bölümünü merakla beklediğimiz hatta programımızı yayın günlerine göre ayarladığımız günlerin ardından dijital platformlar imdada yetişti. Bu kez de yeni sezonu beklemek zorunda kalıyoruz ama o bile hayatımıza

heyecan katıyor. Filmlerle yarışır hale gelen diziler birbirinden ilginç senaryolarıyla bizi ekrana kilitliyor. Bazıları hala devam ederken bazıları eşsiz final sahneleriyle yayın hayatını sonlandırsa da tüm sezonlarını bir arada seyretmek mümkün. İşte 21. yüzyılın en çok izlenen dizileri...

THE WİRE (2002- 2008)

Uzun zaman önce yayına başlayan The Wire, 5 sezon boyunca seyircisiyle buluştu. The Wire, Baltimore'un uyuşturucu ile dolu sokaklarını, suç ve ceza kavramlarını, polisin uyuşturucuyla savaşını konu alıyor. Aynı zamanda iyiyle kötüyü ayırırken de bir rozetten daha fazlasına ihtiyaç olunduğuna da dikkat çekiliyor. Her sezonda da Baltimore'un farklı bir yüzüne odaklanır. Bu sebeple de her bölüm bağımsız gibi görünse de birbiriyle ilişkilidir.

FRİDAY NİGHT LİGHTS (2006-2011)

Toplamda 5 sezondan oluşan dizi Amerikan sporlarını ön plana çıkarır. Teksas'ın ekonomik kriz yaşayan kasabası Odessa'daki lise futbol takımı, art arda başarılı olmuştur. Bundan dolayı takım kasabanın umudu ve şerefi haline gelmiş, oyuncu gençlerin üzerindeki manevi baskı da artmıştır. Ancak takımın yıldızı Bobby ciddi bir sakatlık geçirince spor kariyeri biter. Dizideki bölümler ise bu konu üzerinden şekillenir.

BEEF (2023)

Çok yeni yayın hayatı olan Beef, başarısız müteahhit Danny Choe ve başarılı bir girişimci olan Amy Lau'nun trafikte yaşanan ciddi bir tartışma sonrasında hayatlarının altüst olmasını konu alıyor. Her bölümü sürükleyici olan diziyi beğeneceksiniz. Eleştirmenlerden tam not alan dizinin başrol oyuncuları ise şu şekilde: Steven Yeun, Joseph Lee, Ali Wong, Young Mazino...

THE CROWN (2016- GÜNÜMÜZ)

Günümüzde de devam eden The Crown, yayınlandığı ilk günden beri oldukça geniş

bir kitleye yayıldı. Ayrıca her bölümü heyecanla izlenen The Crown'un oyuncuları da oldukça başarılı. Dizide Kraliçe 2. Elizabeth'in

öyküsü ve onun saltanatını biçimlendiren olaylar anlatılıyor. Gerçek bir yaşamdan esinlenen dizi, bu sebeple de oldukça sevildi. 5 sezondan oluşan dizinin başrolünde Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Ben Miles ve Greg Wise yer alıyor.

GAME OF THRONES (2011-2019)

İlk yayınlandığı günden son bölümü yayınlanana kadar her bir saniyesinden söz ettiren Game of Thrones dizisini duymayan yoktur. 2011 yılında başlayan ve tamamen farklı bir konusu olan Game of Thrones, yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyarda geçer. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanır. Bu sürede bütün aileler birbirlerine karşı savaştadır ve en sonunda bu soğuktan ve savaştan nasıl kurtulmaları gerektiği konusunda kimsenin bir fikri yoktur.

SOUTH SİDE (2019-2022)

Geçtiğimiz yıl biten South Side dizisi de oldukça beğenilen ve takdir gören dizilerden birisi. Başrollerinde Drew Tarver ve Helene Yorke iki kardeşi canlandırıyor. 13 yaşındaki erkek kardeşleri hakkındaki duygularıyla mücadele ederlerken, ani gelişen olaylar sonucu hayatları değişiyor ve birer internet fenomenine dönüşüyorlar. Maceralarını aktaran ikiliyi izlerken eğleneceksiniz. Oldukça keyifli sahnelerin de yer aldığı dizi yüksek bir puana da sahip.

BROAD CİTY (2014-2019)

Son olarak Broad City'den bahsedelim. New York'ta yaşayan ve çok yakın dost olan 20'lerindeki iki genç kadının günlük hayatını konu alan dizi samimiyetiyle sizi içine çekiyor. Ilana her zaman tembel, genelde deli dolu ama aslında oldukça da histerik bir yapıya sahip iken Abbi de daha sakin ama talihsizlikleri hep kendi başına çeken birisi olarak tarif edilebilir. Komedi dizileri arasında da adından bahsettirmeyi başarıyor.

GİRLS (2012-2017)

Girls, 15 Nisan 2012'de Amerikan televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaya başlayan bir televizyon dizisi. Hem dizinin yaratıcısı hem de baş rollerinden birisi de Lena Dunham'dır. Dizide New York'ta yaşayan 20'li yaşlardaki yakın arkadaşların başından geçenler anlatılıyor. 6 sezondan oluşan dizi çok fazla izleyici tarafından beğenilmiştir. Başrollerinde ise Lena Dunham'ın yanı sıra Allison Williams, Zosia Mamet, Alex Karpovsky yer alıyor.

CHERNOBYL (2019)

Gerçek bir olayı anlatan Chernobyl, Nisan 1986'da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde, meydana gelen nükleer santral felaketinin öyküsünü dramatize ederek, felakete neden olanların ve buna karşılık verenlerin hikâyeleri ön plandadır. Mini bir dizi olarak tasarlanan Chernobyl, çok fazla kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Toplamda 1 sezon ve 5 bölümden oluşur. Bu sebeple hemen başlayıp bitirebilirsiniz.