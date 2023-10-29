21 yıllık Cumhuriyet Mektupları hem ağlattı hem sevindirdi

PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında vatandaşlar tarafından yazılan mektuplar, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Vatandaşlar kampanya kapsamında 2002'de yazdıkları mektupları, 21 yıl sonra teslim edilmek üzere PTT'ye emanet etmişti. Şirkete teslim edilen mektuplar, Cumhuriyet'in 100. yılında sahiplerine iletilmek üzere muhafaza edildi. Kampanya, insanların geçmişteki günlük yaşamlarını, düşüncelerini ve duygularını geleceğe taşıyarak sevdiklerine bir miras bırakmalarını sağlıyordu. Manisa Selendi PTT Müdürlüğü'ne ulaşan bir mektup ise çok duygulu anlar yaşanmasına neden oldu...

BELKİ HAYATTA OLMAYACAGIM

Geçmişten geleceğe köprü kurmayı, gelecek nesillere miras bırakmayı ve anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında dün Selendi'de yaşayan Özlem Çelik'e 21 yıl önce babası ve annesi tarafından yazılan mektup ulaştırıldı. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Özlem Çelik kapılarını çalan postacıyı görünce şaşkınlık yaşarken, mektubu açıp okuyunca ise duygulu anlar yaşadı.

KATILARAK AĞLADI

Çünkü iki mektup gelmişti. Biri 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babası Bayram Yeşil'den diğeri ise yanında gücü ve desteği ile hep yanında olan annesi Şükriye Yeşil'den Mektubu okumaya başlayan Özlem Çelik gözyaşlarını tutamazken Denizli ve İstanbul'da yaşayan diğer kardeşleriyle de hemen mektubu paylaştı. Böyle bir mektubu beklediğini anlatan Çelik çok duygulandığını söyledi. Babasının mektubunu ağlayarak uzun uzun okuduğunu söyleyen Özlem Çelik, "Babam bize mektubundan başka çok şey öğretti, iyi bir evlat olmayı, iyi bir birey olmayı, iyi bir insan olmayı öğretti. Torunları ile birlikte okuyup ağlıyoruz" dedi.

BEKLEDİĞİMİZ MEKTUPTU

Ailenin en küçüküğü olan ve mektup yazıldığında 10 yaşında olan Didem Ecer ise duygularını şöyle anlattı: "Mektubun yazıldığı zamanı hatırlıyorum ve mektup geldiğinde bu kadar duygulanacağımı hiç düşünmemiştim. İlk önce babamın mektubunu okudum; "Bu mektup elinize geçtiğinde belki ben hayatta olmayacağım" cümlesiyle başlıyordu, gözyaşlarımı tutamadım, bugünleri düşünmüş, görmüş ve hayal etmiş babacığım. Keşke mektupta yazdığı yazı gerçekleşmemiş olsaydı da hep beraber okumuş olsaydık annemle babamın bize yazdığı bu iki güzel mektubu. Ama hayat işte... Annemin ve babamın hayalini kurduğu şeylerin şu an gerçekleşmiş olduğunu görmek biraz da olsa yüreğime su serpti. İyi ki bu ailenin bir ferdiyim, iyi ki bu mektubu annemle birlikte okuyabildim. Sizleri çok seviyorum canım ailem."

ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE

Ailenin ortanca kızı Gizem Yeşil Elam ise duygularını şu sözlerle ifade etti: Cumhuriyetimizin 100. yılında biricik annem ve biricik babamın bizlere çok anlamlı birer armağanı oldu bu mektuplar. 3,5 sene önce yitirdiğimiz babamızın, 21 yıl önce kurduğu hayali şu an yaşatıyor olmak çok mutluluk verici. Keşke annemiz gibi babamız da yanımızda olabilseydi.

DİĞER İLLERDE SAHİPLERİNE ULAŞAN 100.YIL MEKTUPLARI DA DUYGULANDIRDI

KOCAELİ

YAZDIĞI mektubu 21 yıl sonra teslim alan Karamürsel PTT Müdürü Vedat Azbay, "Bir bölümü anne ve babama yazmıştım. Annem vefat etti. Yazdıklarımı okumasını çok isterdim. Bir bölümü de gelecekteki eşime ve çocuklarıma yazdım hatta ilk erkek çocuğum olduğunda adını Yusuf koyacağımı bile yazmıştım" diye konuştu.

LÜLEBURGAZ

LÜLEBURGAZ PTT Müdürlüğü personeli tarafından Sakızköy'de yaşayan çifte 21 yıl önce öretmen kızları tarafından yazılan mektup ulaştırıldı. 75 yaşındaki Anne Mersin Günay ve 80 yaşındaki baba Şaban Günay, gözyaşlarını tutamadı. Anne Mersin Günay, kızının öğretmen olarak başka bir ilde görev yaptığını belirtti. Baba Şaban Günay da kızını zor şartlar altına okuttuğunu aktardı

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde yaşayan Tamer Coşar'ın üniversite öğrencisiyken kendisine yazdığı mektup, Cumhuriyet'in 100. yılında eline ulaştı. Coşar, "Bu mektup bana geldiğinde ölmüş de olabilirim. Hayalim okuyup, makine mühendisi ya da hava teknik astsubayı olmak" yazmıştı. Coşar, üniversiteden makine teknikeri olarak mezun olduktan sonra köyüne döndü.

SİNOP

SİNOP'TA yaşayan Bülent ile Ebru Özen çiftinin mektubu, 21 yıl sonra çocuklarına ulaştırıldı. Mektubu yazdıklarında 24 yaşında olduğuna işaret eden Bülent Özen, "21 yıldır özlemle bu anı bekliyorduk. O yaşa gelince yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyorduk. Mektup teslim edilince çok mutlu olduk. Bu mektubu da sağ salim teslim ettiler. Çok gururluyum" ifadesini kullandı.