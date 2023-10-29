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Haberler Pazar Hayvan dostu açılış

Hayvan dostu açılış

ERCAN AKGÜN
Hayvan dostu açılış

TÜRKİYE ve İzmir'de faaliyet gösteren Garage Hair Repair Studio ve İlknur Makeup, İzmir'deki 2. şubelerini Ataşehir'de açtı. Dünya genelinde 12 noktada yer alan Garage'nin kurucusu Ahmet Çoban, ortakları Murat Deler, Fikret Baldak ve makeup İlknur Şahan, açılış kurdelesini Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte kesti.

Type Agency Dilara Yıldız ile Demet Başeğmez tarafından organize edilen ve süslemeleri Hera Davet tarafından gerçekleştirilen geceye yaklaşık 300 misafir katıldı. Konuklara ilettikleri davetiyelerinde açılış için çiçek gönderilmemesini belirten iki markanın ortakları, bunun yerine patili dostları için 'köpek velisi' hesabına bağış yapmaları ricasında bulundu.

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