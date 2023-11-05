Saçlarınızı ısısız şekillendirin

Saçlarınızı düzleştirmek ya da maşa ile dalgalandırmak istediğinizde kullandığınız ürünler, saç köklerinize zarar veriyor. Bir süre sonra da yıpranmalarına ve hatta geç uzamalarına sebep oluyor. Bunlarla karşılaşmamak için elektrikli ürün kullanmadan, doğal yöntemlerle, ısısız şekillendirebilirsiniz. Aloe vera ile düz form Saçınıza yüksek ısı vermek yapısını bozacaktır ve hasara sebep olacaktır.

Eğer saçlarınız düz görünsün ve hiçbir şekilde dalga olmasın istiyorsanız çok basit bir yöntemden bahsedeceğiz: Banyodan çıktıktan sonra kuru ya da nemli saçınıza kalıcılığını sağlamak için durulanmayan saç bakım kremleri kullanabilirsiniz. Bu ürünler sayesinde ısıya dayalı tekniklerden daha iyi sonuç alacağınızı söylemek gerekiyor. İsterseniz saçlarınızın ucuna bir miktar aloe vera jeli uygulayabilirsiniz ve işlemi yaparken de yukarıdan aşağı hareket edin.

ÖRGÜYLE DALGALI

Bir başka yöntem de saçlarınızı dalgalandırmaktır. Bunu da maşa kullanmadan yapabilirsiniz. Duştan sonra nemli saçlarınızı örerek uyursanız açtığınızda kıvır kıvır olduğunu göreceksiniz. Kalıcılığının uzun sürmesi için de saç kremleri kullanabilirsiniz. Böylece hem saçınız çok güzel kokacak hem de yumuşacık olacak. Saçlarınızı şekillendirmek istediğinizde bu yöntemleri kullanmak işinize yarayacak. Çok kısa sürede saçlarınızın çok fazla yıpranmadığını göreceksiniz.

TERS ÖRGÜYLE KIVIRCIK

Son olarak önerebileceğimiz bir seçenek daha var. Saçlarınızı ters örgü yaparsanız açtığınız zaman kıvır kıvır olduğunu göreceksiniz. Eğer Saçlarınızı ters örgü yapamıyorsanız bile birkaç video izleyerek deneyebilirsiniz. Başarıyla yapmanız uzun zaman almayacak. İsterseniz saçlarınızı açtıktan sonra saç kremi kullanabilirsiniz. Dalgası daha uzun süre kalıcı olacaktır.

HAVLUYLA DOĞAL

Dalgalandırma ya da düzleştirme işlemlerini istemiyorsanız bir havlu kullanabilirsiniz. Havluyu saçınıza bandana takar gibi dolayın. Ardından bir tarafını saçınıza dolayın ve tutturun. Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayın. Bu şekilde saçınızı 4 saat kadar bekletin. Ardından açın. Saçlarınızın doğal bir şekilde dalgalandığını göreceksiniz.