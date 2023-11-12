Başlangıçlar ve bitişler gündemde

KOÇ:

Çabanız karşılıksız kalmıyor YENİ ay karşıt finans evinizde doğuyor. Planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir hafta. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz. Bu dönem kişisel çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını bilmeli, ve çalışma sisteminizde karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz.

BOĞA

Değeriniz anlaşılacak DUYGULARINIZDAN emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bu hafta, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER:

Kendinizi keşfetmelisiniz KAZANÇLARINIZI sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Kariyer gücünüzü kullandığınız zaman, duygusal anlamada daha tatminkar oluyorsunuz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor.

YENGEÇ:

Duygusal bir hafta DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bu hafta, pratik düşünmenize rağmen düşüncelerinizi paylaşmak konusunda çekimsersiniz. Yolları kapsayan planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir dönem. Eğlenceli tekliflere hazır olun.

ASLAN:

Sıra dışı düşünüyorsunuz AŞK ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bu hafta, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda güvence istemek konusunda haklısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

BAŞAK:

Pratik konular ilginizi çekiyor ARKADAŞLARINIZLA yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven. Bir sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün de, sabırlı davranmakla kendinizi ispat edebileceksiniz. Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.

TERAZİ:

Çevrenize örnek oluyorsunuz VENÜS burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğiniz artıyor. Bu hafta politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Merkür'ün bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor. Karşılıklı fikir alış verişi içinde olacak, disiplin duygularınızı kullanacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

AKREP:

Öfkeinize hakim olun DUYGU karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Çekici kişiliğiniz, sizi ön plana çıkarırken, birlikte çalıştığınız kişilerin üstün yönlerinden de etkileneceksiniz. Özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.

YAY:

Kendinizden eminsiniz KARŞILIKLI ilişkilerinizde güven duygusunun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli ve daha hoşgörülü davranmalısınız. Pratik düşünmeniz gereken bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bu dönem, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.

OĞLAK:

Karmaşa yaşıyorsunuz YAPMANIZ gereken bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Mars ve Güneş ortak kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerliyor. Sizi ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bu hafta, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Güven duygunuz gelişiyor.

KOVA:

Fazla kuşkulusunuz BEKLEDİĞİNİZ paraların gecikmesiyle size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Bu hafta her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları daha sağlamlaştırmak amacı içinde hareket ederken, eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız. Kendinizi yalnız hissetmek istemiyorsunuz.

BALIK:

Eleştiriye açık değilsiniz YAKIN çevrenizle birlikte eğlenceli geziler yapabilirsiniz. Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. Fakat eleştirilere açık değilsiniz. Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.