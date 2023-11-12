Emekli öğretmenden 100. yıl hediyesi marş

İzmirli emekli edebiyat öğretmeni Nigâr Duyal (83), cumhuriyetimizin 100. yılında halkımıza armağan etmek için, sözlerini ve melodilerini yazdığı şarkısını, yapımcı ve besteci müzisyen Evrim Ateşler'e emanet etti. Müzisyenin düzenlemesiyle, ses mühendisliği İzmir Müzik Akademisi 4962 stüdyolarında Mehmet Ali Özbekli tarafından yapılan eser, tüm dünyada dinleyici ile buluştu.

7'DEN 70'E HERKES İÇİN

Ateşler yönetiminde, 83 yaşındaki Duyal'a eşlik eden İzmir Atatürk Korosu vokalleri inanılmaz büyük bir heyecan içinde olduklarını belirtirken, gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmak istenen ve 7'den 70'e herkesin eşlik edebilmesi için tasarlanan marş niteliğindeki müzikal çalışma için stüdyoya giren emekli öğretmen, "Bu muhteşem çocuklarımız bir hayalimi gerçekleştirdi. Umarım halkımız cumhuriyetimizin 100. Yaşında marşımızı benimser, beğenir, sever, paylaşır, dilden dile dolaşır." dedi.

AKILDA KALICI SÖZLER

Paylaşıldığı gün itibariyle çok sevilen, dilden dile dolaşan ve birkaç seferde akılda kalıcılığı hemen fark edilen marşın sözleri ise şöyle; CUMHURİYET yüz yaşında, Bir taçtır gençliğin başında, VATAN toprağının taşında, Bir meşaledir Cumhuriyet! ATAMIZ'DAN bize emanet, Vazgeçmeyiz, kopsa da kıyamet, ELİMİZDEKİ en büyük nimet, Bir meşaledir Cumhuriyet. AYDINLANIR dünya şavkında, Bir millet uyanır aşkında, UYGARLIK sellenir taşkında, Bir meşaledir Cumhuriyet!