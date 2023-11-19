Evleri de tablo gibi

Efsanevi sanatçıların müzeye dönüştürülmüş evlerinden stillerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaşadıkları farklı coğrafyalar, kültürler ve sanat yaklaşımlarının yaşam alanlarının oluşmasında ve dekoratif seçimlerinde ne kadar etkili olduğu açık. New Mexico'nun engin düzlükleri ve yalın formlarından ilham alan Georgia O'Keeffe'nin evinden Mexico City'nin özgün renklerine ve geleneksel dokularına bürünmüş Frida'nın La Casa Azul'üne, oradan Marakeş'in kıvrımlı formlarıyla doğanın sentezini gözler önüne seren Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé'nin harikalar diyarına geçeceğiz. Palma de Mallorca'da Miro'nun atölyesinde soyut desenleri arasından geçerek Jimi Hendrix'in Londra'daki dairesinde yolculuğumuzu tamamlayacağız.

FRIDA KAHLO / LA CASA AZUL-MEXICO CITY

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun yaşamına ve eserine adanmış tarihi bir ev ve sanat müzesi olan Frida Kahlo Müzesi kobalt mavisi duvarları sebebiyle Mavi Ev (La Casa Azul) olarak da bilinir. Meksiko'daki Coyoacan'ın Colonia del Carmen semtinde yer almaktadır. Bina, Kahlo'nun doğduğu, büyüdüğü, kocası Diego Rivera ile birkaç yıl yaşadığı ve daha sonra üst kattaki bir odada öldüğü evdir.

Sanatsal tavrı, yaşamı ve natüralist egzotik stiliyle bugün popüler kültür ikonu haline gelen ressam Frida Kahlo, Coyoacan'daki evinde kendi mini ormanını yaratmış. Saks mavisi duvarların fonunu oluşturduğu renk paleti canlı tonlarla, çiçek motifleriyle ve Meksika'ya özgün geleneksel dokular ve etnik formlarla destekleniyor.

YVES SAINT LAURENT & PIERRE BERGE / MARAKEŞ

DÜNYANIN en ünlü moda markalarından birinin yaratıcıları Yves Saint Laurent ve Pierre Berge Fransız ressam Jacques Majorelle'in 1931 yılında Marakeş'te tasarladığı Majorelle Garden'ı satın aldı. 1980 yılında bahçenin içinde yer alan Villa Oasis'e taşınan Yves Saint Laurent ve Pierre Berge burayı 'Matisse'in renk paletinin doğayla birleştiği bir vaha' olarak tanımlıyorlar.

Bugün Jacques Majorelle'in resim atölyesinde yaratılan müzede, Berberi eserlerinin yanı sıra Yves Saint Laurent ve Pierre Berge'nin özel koleksiyonundan bazı parçaları da görebilirsiniz.

JOAN MIRO / PALMA-SPAIN

MIRO, 1893 Barselona doğumlu, sürrealit bir sanatçı. Barselona doğumlu olsa da, Miro en verimli yıllarını Mallorca'da geçirmiş. Paris'te başka bir Katalan sanatçı, mimar Josep Lluis Sert ile tanışıyor. Hayalini Sert'e anlatıyor, Mallorca'dan arazi satın alıyor ve stüdyoyu projelendirmeye başlıyorlar. Fakat Sert ülkesinden sürgün edildiği için sadece 1 kez özel izinle İspanya'ya girip inşaatı kontrol edebiliyor.

Mİro, 60 yaşındayken stüdyosuna taşınabiliyor. Ve eserlerinin 3'te 1'ini burada yapıyor. Katalan sanatçının soyut desenlerinin ardındaki lekeler, çizgiler ve çarpıcı renklerden ilham alan Palma'daki stüdyosu onun doğayla, hayatla ve gökyüzüyle kurduğu ilişkilere işaret eden geometrik formlar ve yalın bir güzellik barındırıyor.

JIMI HENDRIX / LONDRA

ROCK müzik tarihinin en büyük gitaristlerinden bir kuşağın simgesi olmuş Amerikalı sanatçının Londra'daki evi Alman klasik batı müziği bestecisi George Frideric Handel'in evinin karşı komşusu olarak bugün bir arada gezilebiliyor.

Bohem stilin özgür ruhundan izler taşıyan dekorasyon ahşap dokular ve vintage aksesuarlarla hareketleniyor.

GEORGIA O'KEEFFE ABIQUIU-NEW MEXICO

YAKIN plan ve büyük boyutlu çiçek tabloları, New York gökdelenleri tabloları ve New Mexico manzara resimleri ile bilinen Amerikalı ressam Georgia Totto O'Keeffe "Amerikan modernizminin anası" olarak anılır.

O'Keeffe resimlerinde biyomorfik biçimlere soyut bir güzellik katmadaki özgün başarısını yansıtırken Abiquiu'daki evinde yalın, net ve ilhamını doğadan alan formlara yer vermiş.