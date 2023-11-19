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Haberler Pazar İzmir'ine aranan sunucusu

İzmir'ine aranan sunucusu

HABER MERKEZİ
İzmir’ine aranan sunucusu

YAKLAŞIK 15 yıldır hem ekranlarda hem de sunumlarda başarılı performansı ile göz dolduran ünlü sunucu Deniz Olgun, 2023 yaz aylarında Ege Bölgesi'nde onlarca sunumu başarıyla gerçekleştirdi. Yıllardır sektörde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Olgun, pek çok basın kuruluşunda çeşitli görevlerde yer aldı.

DİKSİYONU ÜNLÜLERDEN

HABER spikerliği, program yapımcılığı, ana haber sunuculuğu, sabah haber sunuculuğu, genel yayın yönetmenliği, siyaset programları ile yıllardır ekranlarda yer aldı. TV ve medya ekranlarının yanı sıra özel gün ve gecelerdeki sunumlarıyla haberciliğin ardından başarılı bir sunucu olarak göze çarpan Deniz Olgun, sürekli eğitim alarak kendini geliştirmek için çaba gösterdi. İki farklı üniversitede Halkla İlişkiler eğitiminin ardından Medya ve İletişim okudu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı.

Cihan Ünal ve Rüştü Asyalı gibi duayen isimlerden diksiyon ve seslendirme eğitimleri aldı. Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda tiyatro, diksiyon ve sahne eğitimi almayı da ihmal etmedi. Sunumlar, canlı yayınlar, siyaset programları, reklam ve tanıtım filmi seslendirmelerinde yer aldı. Yaz kış yoğun bir tempo ile çalışan Deniz Olgun; diksiyonu, pozitif enerjisi, organizasyon bilgisi, protokol tecrübesi ile başarılı sunumlarıyla dikkat çekiyor. Haberciliğe bir tutku ile bağlı olan Deniz Olgun, medyada çalışmaya devam edeceğini ancak tüm sunumların kendisi için ayrı ayrı önemli olduğunu ifade etti. Işıltısı ve aldığı eğitimlerle sunumların vazgeçilmez isimlerinden olmayı başaran sunucuya Türkiye'nin dört bir yanında sunumlar da yer alıyor.

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