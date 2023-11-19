Rüya gibi bir tren yolculuğu

Yaz tatilinin gözdesi nasıl ki güneş kum deniz ise kış tatilinin olmazsa olmazı ise kar... Yaz tatili için seçenek çok daha fazla olsa da kışın daha çok kayak merkezleri ve kaplıca tatilleri tercih edilir. Fakat turistik Doğu Ekspresi son zamanların en gözde kış tatili destinasyonu. Nefes kesen manzaralar, trende uyumanın güzelliği, birbirinden güzel illeri görme heyecanı, bu tura olan ilgiyi artırıyor. Ancak bu seyahate çıkmak fazla yoğun ilgi dolayısıyla biraz zordur.

Biletler genellikle tur şirketleri tarafından kapatıldığı için yer bulmak epeyce zor. Turlar ise oldukça pahalı. Ancak ucuz olsun derken yanlışlıkla Turistik Doğu Ekspresi yerine Doğu Ekspresi bileti almaktan kaçının çünkü Doğu Ekspresi'nde hayal ettiğiniz seyahati yaşamak yerine çok çok uzun ve yorucu bir yolculuğa maruz kalabilirsiniz.

DİKKAT TRENLERİ KARIŞTIRMAYIN!

Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi sıklıkla karıştırılsa da ikisi aynı trenler değildir. Doğu Ekspresi doğuda kalan illere herhangi bir amaçla seyahat etmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir tren yolculuğudur. Doğu Ekspresi'nde pulman, örtülü kuşetli, yemekli vagon yer alırken, Turistik Doğu Ekspresi'nde sadece yataklı ve yemekli vagonlar yer alır. Doğu Ekspresi rota olarak aynı güzergahı izlese de her istasyonda sadece yolcu inip binmesi için kısa süreli duraklama yapar.

Turistik Doğu Ekspresi için ise Ankara ve Kars'tan karşılıklı haftada 3 sefer düzenlenir. Yani eğer yanlışlıkla Doğu Ekspresi'nin pulman vagonunda yer ayırtırsanız koltuk tepesinde 26 saatlik bir yolculuk sizi bekliyor demektir. Örtülü kuşetli vagonu tercih ederseniz yatak olsa bile sayınız yeterli değilse sizinle aynı kompartmanda yabancılarla seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ulaşım amaçlı bir tren olduğu için tüm duraklarda durduğu gibi sizin hayal ettiğiniz duraklarda ise gezmenize fırsat verecek kadar beklemez. Turistik Doğu Ekspresi ile ise 3 farklı ili ve hatta bazı ilçeleri gezme olanağı bulabilirsiniz....

BİLET NASIL ALINIR?

Tura katılmadan bireysel olarak bu muhteşem geziye katılmak isterseniz TCDD'nin sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden bilet alabilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi bileti en erken 1 ay önceden satışa çıktığı için gezi planladığınız tarihten 30 gün öncesi biletinizi alabilirsiniz. Ancak bu gezi gittikçe popülerleştiği için Turistik Doğu Ekspresi rezervasyon konusunda sıkıntı yaşamanız olasıdır. Bununla birlikte dönüş için uçak rezervasyonu yaptırmanız da gerekecektir.

ERZINCAN

Turistik Doğu Ekspresi istasyonları gidiş ve dönüşte farklı olduğu için birçok yer görebilmenizi sağlar. Turistik Doğu Ekspresi Kars yönüne gidişte Erzincan ve Erzurum istasyonlarında 3 saatlik molalar verir. Erzincan'da istasyon, şehrin hemen içinde olduğundan şehrin içini gezebilir, yöresel yemeklerden yiyebilirsiniz. Erzincan'dan ayrılmadan önce meşhur tulum peynirinden almayı unutmamalısınız.

ERZURUM

Erzurum tarihi ve kültürel yapısıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biridir. Özellikle kar yağdığı bir döneme denk gelirseniz şehrin büyüsüne yakından şahit olabilirsiniz. Erzurum'da Cağ Kebabı'nı ve Kadayıf Dolması'nı mutlaka tatmalısınız. Buradan ayrılmadan önce sevdiklerinize hediyelik olarak meşhur oltu tesbih alabilirsiniz. Eğer tura Kars'tan katılıp Ankara yönüne hareket edecekseniz ilk olarak Erzincan'ın şirin ilçesi İliç'i gezme şansına sahip olabilirsiniz. İstasyon ilçenin biraz dışında kalsa da yürüyerek taksilerle ya da tur araçlarıyla merkeze gidebilmeniz mümkündür. Arzu eden kişiler Kemaliye'yi gezmek için ekstra turlara katılabilir.

SIVAS

Diğer mola verilen istasyon Sivas'ın meşhur ilçesi Divriği'dir. Bu harika yerde Anadolu'nun Elhamrası kabul edilen Ulu Camii ve Darüşşifasını gezebilirsiniz. Divriği aynı zamanda tarihiyle de ön plana çıkar. İlçenin sokaklarında gezerken bu atmosfere yakından şahit olabilirsiniz. Trenin bu güzergahta son mola yeri Milli Mücadele dönemine damga vurmuş olan Sivas'tır.

Kangal köpekleri ve tarihi ile ünlü bu güzel ilde Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi ve Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin temellerini attığı, tarihte önemli bir yeri olan Kongre Binası ve Etnografya Müzesi'ni gezebilmeniz mümkündür. Kentte Sivas köftesi tadabilir, kemik tarak, Sivas ağızlığı, Sivas bıçağı, meşhur kangal köpeklerinin yer aldığı tepsi ya da magnetleri sevdiklerinize hediye olarak götürebilirsiniz.

BUNLARI BİLMEDEN YOLA ÇIKMAYIN!

- Tura kış aylarında katılacaksanız yanınıza oldukça kalın kıyafetler almanız gerekir. Ancak tren kompartımanları oldukça sıcak olduğundan valizinize birkaç ince kıyafeti eklemeniz faydalı olacaktır.

- Turistik Doğu Ekspresi biletleri yılın her dönemi satılsa da Turistik Doğu Ekspresi sadece Aralık - Nisan ayları arasında gerçekleştirilir. Bilet alırken tarihlere dikkat etmeniz gerekir.

- Her iki trende yer alan yemekli vagonda hem kredi kartı ile hem de nakit olarak ödeme yapılabilir.

- Kişisel kullanım amaçlı hijyen eşyalarınızı yanınızda getirmeniz yararlı olacaktır.

- Yataklı ve örtülü kuşetli vagonlarda tek kullanımlık havlu terlikler bulunsa da yıpranma ihtimaline karşın kendi terliğinizi yanınızda getirebilirsiniz.

- Çay & kahve gibi sıcak içecekler hazırlayabilmek için yemekli vagondan sıcak su temin edebilir ya da yanınızda getireceğiniz kettle tarzı bir aletle kendi sıcak suyunuzu hazırlayabilirsiniz.

- Doğu Ekspresi duraklarda kısa süreli durduğu için istasyonlarda indiğiniz takdirde treni kaçırabilirsiniz. Turunuzun tadını çıkarmak isterseniz Turistik Doğu Ekspresi'ni tercih etmelisiniz.

- Turistik Doğu Ekspresi gezinizde ekstra turlara katılarak gittiğiniz mola verilen illerin daha farklı kısımlarını da görme şansına sahip olabilirsiniz.