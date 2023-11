Ünlü modeller İzmir’de gelinlik giyecek

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı moda organizasyonu "If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı", bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında 17. kez kapılarını açıyor. Yerli ve yabancı yüzlerce firma ile sektörün deneyimli tasarımcıları ve genç yeteneklerinin yer aldığı etkinlik, bu sene yine renkli defilelere ev sahipliği yapıyor.

Salı günü başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek 15 defilede, Duman Fashion Event ve Rönesans Model Agency mankenlerinin yanı sıra Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Simge Tertemiz, Gizem Özdilli, Demet Şener, Wilma Elles, Sema Şimşek, Ivana Sert, Sezgi Sena Akay, Begüm Özbek, Açelya Kartal ve Alona Kral gibi birbirinden ünlü modeller de podyumdaki yerini alacak.

30 ÇOCUK MODEL PODYUMDA

Usta mankenlerin dışında bir çocuk giyim firmasının defilesinde ise 3 ile 13 yaş arasında 30 çocuk modellik yapacak. 2024'ün düğün ve eğlence dünyasına yön verecek gelinlik, damatlık ve abiyelerinin sergileneceği moda gösterilerinde Serkan ve Gökhan Duman koreografisinde 12 defile, Akif Örük koreografisinde ise 2 defile yapılacak. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve sektöre yeni yetenekleri kazandıran Gelinlik Tasarım Yarışması da tüm heyecanıyla 21 Kasım Salı günü yerli ve yabancı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

DEFİLE PROGRAM

21 Kasım Salı

■ 12.00 Gelinlik Tasarım Yarışması ■ 14.00 Queste ■ 15.30 Ümit Collection ■ 17.00 İğne İplik Moda ■ 18.00 Relactive ■ 19.30 Rojbey

22 Kasım Çarşamba

■ 12.00 Miss Lioness ■ 13.30 World of The Fashion ■ 17.00 In Couture ■ 19.30 Wedding Style

23 Kasım Perşembe

■ 13.00 World of The Fashion ■ 14.00 Cinderella ■ 15.00 Ozzo Kids ■ 16.00 Alamo ■ 17.00 Enes Yolcu Performans Defilesi