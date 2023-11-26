Hiç ağaç kesmeden tahta oyuncak yaptı

Denizli'de bu yıl 2. kez düzenlenen Üreten Kadınlar Festivali'ne katılan Ayşe Bat, 10 yıldır doğal oyuncaklar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sanatçı' kimliğine sahip eşi Veli Bat'ın eserlerini tanıttı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI

Evinin altında kurduğu küçük atölyede el aletleri yardımıyla kullanılmış paletlerin tahtalarından doğal oyuncaklar, saksılıklar, askılar, ahşap saat ürettiğini belirten Veli Bat, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bana 'Sanatçı' kimliği verildi. Oyuncaklarımı göstermek istiyordum. Festival bizim için büyük şans oldu. Kullanılmış palet tahtalarını kullandığım için doğaya da destek oluyorum. Yıllardır yaptığım tahta doğal oyuncaklar için hiçbir ağaç kesilmedi. Doğal olarak hiç kimyasal kullanmadan, tamamen paletlerden çıkarttığım ürünleri işliyorum" dedi.