Kuliste başka bir dünya var

Bu sene 21-24 Kasım tarihleri arasında 17'ncisi hayata geçirilen "If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı"nda 3 gün boyunca düzenlenen defileler, birbirinden ünlü mankenlerin de yer aldığı görkemli moda gösterilerine dönüştü. Salı günü başlayan defile maratonunda, Şebnem Schaefer, Simge Tertemiz, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Sezgi Sena Akay, Demet Şener, Sema Şimşek, Ceylan Saner, Begüm Özbek, Deniz Pulaş, İpek Tenolcay, Wilma Elles, Ebru Öztürk, Ivana Sert, Açelya Kartal ve Alona Kral gibi ünlü mankenlerin yanı sıra yerli ve yabancı modeller de görev aldı.

3 gün boyunca arka arkaya yapılan 15 defilede yer alan 2024 kreasyonları, hem İzmirliler'in hem de yabancı konukların beğenisine sunuldu. Yapılan 12 defilenin koreografisini Serkan ve Gökhan Duman gerçekleştirirken, 2 defileye de Akif Örük yön verdi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Türkiye'de modanın nabzını tutan ve tasarımın başkenti konumunda olan İzmir'in en önemli organizasyonunda, bir kez daha podyumda şıklık yarışı yapılırken, kuliste de neşeli ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Podyumda boy gösteren ünlü modeller, yabancı mankenler ve İzmirli güzeller, defile öncesindeki hazırlık aşamalarında ve provalarda, hayli renkli görüntülere imza attı.

Sahne arkasında zamanla yarışan ve kısa sürede harikalar yaratan saç-makyaj ekibinin hünerli ellerine kendini bırakan mankenler, objektifimize yine muzip halleriyle takıldı. Günlük kıyafetleriyle hazırlık alanında defileye çıkmayı bekleyen kızlar, sempatik görüntüleriyle dikkat çekerken, güzel anılarla If Wedding haftasını sonlandırdı.

"BİZİM İÇİN RİTÜEL OLDU"

FUARIN en eski firmalarından Maxra Govana ise hareketli geçen 4 günün ardından her yıl düzenlediği geleneksel kutlamayı bir kez daha gerçekleştirdi. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi olan Alev Ayten Altmışkara ve Ersin Ata Ayten ile birlikte her sene fuarın son günü final kutlamasını yapan babaları Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayten, "Bu bizim için bir ritüel gibi oldu. Her ne olursa olsun bu kapanış partisi bizde mutlaka yapılır. Yoksa 4 günün yorgunluğunu ve stresini nasıl atarız" dedi.