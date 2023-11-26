Şeflik mutfakta değil toprakta başlıyor

Michelin'in İzmir'de 15 restoranı, 2024 yılı seçkisine dahil etmesinin heyecanı devam ederken genç nesil de mutfağına sahip çıktı.

Ege'nin sıcak rüzgarları, bereketli toprakları ve eşsiz lezzetleri Gastro Ege ile önce buluşma noktası oldu.

Bu yılki "Toprak Ana" temalı buluşma ise adeta zirveye döndü.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Gastronomi Topluluğu'nun düzenlediği etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından bin 200'ün üzerinde gastronomi tutkununu ağırladı. Gastronomi Topluluğu Kurucu Başkanı Gürsel Tırpan ile gençliği ve gastronominin geleceğini konuştuk...

● Gastro Ege'nin hedefi nedir?

En büyük hedefimiz Ege'de gastronomiyi canlandırmaktı. Yola böyle çıktık. Türkiye'nin faklı illerden gelen öğrencileri, şefleri ve iş insanlarını ağırladık. Her yıl da katılımcı sayımız arttı. Artık gastronomi dünyasının buluşma noktası olduk. Bu, öyle bir buluşma ki bir köprü görevi görüyor.

● Nasıl bir köprü?

Fikirlerin, uygulamaların, yapılmak istenenlerin bir uçtan diğer uca iletildiği bir köprü.

Müthiş bir bilgi akışının olduğu platform. Böylece bizler daha da donanımlı hale gelirken yenilikçi yaklaşımlarda burada yeşerip, boy veriyor. Tüm bunların toplamında Gastro Ege, hedefine ulaşıyor diyebiliriz. Çünkü ilk başladığımız dönem ile şimdiki arasında giderek büyüyen bir fark var. Bugün bin 200 kişiyi ağırladığınız bir zirveye dönüştü. Türkiye'nin her yerinden, 12 ayrı üniversiteden, yurt dışından katılım var. Sadece öğrenciler değil sektörün uzmanları, gastronomi tutkunları, yazarları, iş insanları da burada. Yine gastronominin önde gelen markaları da bizlere verdiği destekle aramızda.

İNSANLIK RİSKE GİRER

● Bu yıl Toprak Ana temasıyla düzenlenmensinin özel bir önemi var mı?

Gastronomi öğrencisinin ve gastronomiye ilgi duyanların mutlaka toprağı bilmesi gerekiyor.

O yüzden bu yılki temamız Toprak Ana.

İşin kaynağını bilmeden mutfakta yetişenin, şef olamayacağını biliyoruz. Toprağı bilen, tarladan sofraya, sofradan sonra da katma değerli ürünlere dönüşümü bilenlerle istediğimiz hedefe ulaşabiliriz.

● Yani toprağı bilmeyen iyi şef olmaz mı diyorsunuz.

Bir şef adayı mutlaka toprağı bilmeli. Üretim sürecini mutlaka bilmeli, hangi ürün nasıl ne şartlarda yetişir bunu bilmeli ki iyi bir şef olsun.

● Gastronomi de bilinçli olmak ne demek?

İşte biz de bu yüzden temamızı Toprak Ana olarak seçtik. Bugün geldiğimiz noktada yemek, sadece masaya gelen değil toprakta nasıl yetiştiği ile başlayan bir süreç.

Aynı şekilde yine masada biten değil, masadan sonraki süreci de çok önemli. İyi yemek için bilinçi üretici, bilinçli şef ve bilinçli tüketici gerekiyor.

● Neden gerekiyor? İyi yemeği herkes sever.

Kesinlikle herkes iyi yemeği sever. Ama herkes de o iyi yemeğin nasıl üretildiğini, nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmeli. Çünkü kaynağımız toprak. Eğer ona iyi bakmazsak insanlık da riske girer, hatta biter.

TÜKETİCİ DE BİLİNÇLİ

● Genç nesil bu aşamada ne durumda?

Gümbür gümbür bir genç nesil geliyor.

Hem üretim hem tüketim açısından söylüyorum bunu. Yani hem iyi şefler yetişiyor hem de iyi şeflerin bu harika lezzetlerinin karşılığı olan bilinçli tüketiciler geliyor. Açıkçası bu nokta çok rahat olduğumuz bir konu.

Örneğin bardağı bile alırken, kullanırken onun nasıl yapıldığı, içeriği, kullanılan malzemesi hakkında bilgi sahibi olan bir tüketici var. Yemek olayında çok daha ayrıntılı düşünen bir gençlik geliyor.

● Bu gümbür gümbür gelen gençler, kuşak çatışması yaşamıyor mu?

Kuşak çatışması olmaz mı hem de nasıl var. Ama şu da var. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Daha yenilikçi bakarken, bir anda empati yaparak onlar gibi geleneksel açıdan bakmaya çalışıyoruz.

● Peki ya geleneksel dediklerimizin bilgi birikimi, tecrübesi?

İşte kimsenin ıskalama lüksünün olmadığı konu bu. Onların engin bilgileri bizler için çok önemli. O bilgiler olması bugün gastronomi bugün geldiği noktada olmazdı. Ama ilerlemek için de engin bilgilerin yenilikçi fikirlerle buluşması gerekiyor.

KÜLTÜREL VE EKONOMİK

● Gastronominin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Gastronomi sadece yemek yiyip doymak değil. Artık bunu herkes biliyor. Lezzetin, kültürün, peşinden giden, masaya gelen yemeğin hikâyesini merak eden bir yapıyla karşı karşıyayız ki bu hep istediğimiz şeydi. Ama bu artık tamam dediğimiz bir nokta değil çünkü gelecekte farklı algılarla da ilerleyeceğiz.

İşte o yüzden şefler yenilikleri kovalamalı.

● Genç şeflerin Michelin hedefleri nasıl?

Gastronomi bir kültürdür. Ama içinde devasa bir ekonomi de barındırır. Biz bu açıdan çok heyecanlıyız. Gastro Ege'nin konferanslarında Michelin yıldızlı şeflerimiz de konuşmacı olarak yer aldı. Onlardan gördüğümüz destek bizi motive ediyor. Açıkçası bizler arasında da bir rekabeti getiriyor. İyisi, daha iyisi olmak için herkes çalışıyor.