Takma kirpiklerle daha güçlü bakışlar

KADINLARIN çoğu da daha dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak için takma kirpik kullanmayı tercih ediyor. Takma kirpikler, gözlerini daha güçlü ve dikkat çekici gösterirken aynı zamanda farklı bir hava da katıyor. Eğer gözlerinizin daha fazla ön planda olmasını istiyorsanız sizler de göz yapınıza uyan takma kirpikleri tercih edebilirsiniz. Makyajın çarpıcı bir şekilde görünmesi için de kullanılan bu kirpiklerin boyutları ve yapıları birbirinden farklıdır. Bazıları daha doğal görünürken diğerleri daha dramatik bir etki yaratır. Doğru bir kullanım için takma kirpik hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağız. Çünkü nasıl kullanacağınızı tam olarak bilemezseniz gözlerinize zarar verebilirsiniz.

TAKARKEN NAZİK OLUN

ÖNCELİKLE verilebilecek tavsiyelerin başında tek tek takılan kirpikler yerine bir bütün olarak satılanları kullanmanız yer alıyor. Kirpikleri kutudan nazik bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Eğer yavaşça çıkarmazsanız, hacmi ve şekli bozulabilir. Buna ek olarak takma kirpiği takmadan önce kendi kirpik boyutunuzla eşit olup olmadığına bakmalısınız. Kirpiklerinize göre daha uzunsa kısaltabilirsiniz. Kısa tüylü kısım gözün içine, uzun tüylü kısmı ise gözün dışına gelmesi gerekir.

İPEK Mİ SENTETİK Mİ?

BİRBİRİNDEN farklı çeşidi bulunan takma kirpiklerin hepsi gözünüz için uygun olmayabilir. Takma kirpiklerde dikkat etmeniz gereken nokta kirpik yapınıza göre seçim yapmak. Takma kirpikler sentetik ve ipek olmak üzere iki çeşide ayrılıyor. İpek kirpikler gözlerde çok daha doğal ve hoş bir görüntü yaratıyor. Bu yüzden de özel davetlerde ya da çok önemli toplantılarda ipek içeriği yüksek takma kirpikler daha kaliteli bir görüntü açısından tercih edilebilir. Ayrıca uzun süreli de kalıcı olduklarını bilmeniz faydalıdır. Sentetik olanlar ise mağazalarda rahatlıkla bulabileceğiniz kirpiklerdendir ve aynı zamanda dikkatli bir şekilde takmanızı gerektirir.

60 GÜN DAYANABİLİYOR

TAKMA kirpikleri yapıştırmanız için birkaç seçenek var. İsterseniz göz kapağınıza isterseniz de kirpik üzerine yapıştırabilirsiniz. Göz kapağına yapıştırmak için kirpik yapıştırıcısını almalısınız. Kirpik dibine boydan boya sürün. Ucuna ve ortasına daha fazla yapıştırıcı sürebilirseniz çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca yardımcı aletler kullanarak işinizi de kolaylaştırabilirsiniz. Bir diğer seçenek de kirpiğin üzerine yapıştırmaktır. Bu yöntem kirpiklerinizin daha yoğun ve daha güçlü görünmesini sağlayacak. Burada kesinlikle yardımcı bir alet kullanmanız gerekecek. İpek kirpikler genellikle gözde 30 ya da 60 gün süre ile kalabilir. Kirpiklerin gerçek dökülme hızı ile orantılı olan bu kirpiklere yeni takma kirpikler ilave edilerek tekrar bakım yapabilirsiniz. Ayrıca çok daha iyi bir görünüm istiyorsanız da rimel kullanabilirsiniz. Uzun süreli takma kirpikleri belirli aralıklarla yenilemek kirpiklerin hem bakımlı görünmesini hem de gerçek kirpiklerin hava almasını kolaylaştırır.