Vahşi doğanın göz alıcı rotaları

Safari deyince akıllara hep Afrika geliyor. Çünkü özellikle Aslan, kaplan, gibi yırtıcıları, fil zürafa, buffalo, gergedan gibi büyük hayvanları hep o bölgede çekilen belgesellerle tanıdık. Ama aslında safari sadece hayvanların yaşamını görmek için yapılmıyor. Dünya üzerinde vahşi hayata ve el değmemiş doğaya ev sahipliği yapan pek çok yer var. Hatta Türkiye'de bile... Safarinin sunduğu bilinmezlik ve her an yaşanabilecek sürprizler maceracı ruhlar için bire bir... Peki, en iyi safari nerede yapılır?

SERENGETİ MİLLİ PARKI

SAFARİ yapılan ülkelerin çoğu Afrika'da bulunuyor. Bu sebeple konu safari olunca doğal yaşamın kalbi olan Afrika'dan ayrılmak pek mümkün değil. Bu kez Güney Afrika'dan Doğu Afrika'ya uzanıyoruz. Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'nın adını mutlaka duymuşsunuzdur. Doğal yaşamın kalbi olan bu parkta, hayvanların en özel anlarına şahit olabilirsiniz. Devasa gövdeleriyle boy gösteren zürafaları görmek ve bölgeye hükmeden aslanları seyretmek maceracı yanınıza iyi gelebilir. Yanınıza dürbün almayı da unutmayın, her an çitaların atletik koşularına şahit olabilirsiniz.

CHOBE MİLLİ PARKI

Botsvana'da yer alan Chobe Milli Parkı, filleriyle ünlü. Burada yapacağınız safari turunda yüzlerce fil görebilirsiniz. Şanslıysanız fillerin çamur banyosu yaptığı eğlenceli anlara tanıklık edebilirsiniz. Chobe Milli Parkı'nda yapabileceğiniz en iyi şeylere gün batımını izlemek de dahil! Su içmek için Chobe Nehri'nin kıyısında toplanan hayvanları gün batımı eşliğinde izlerken o anın büyüsüyle hatıra fotoğrafı çekmeyi dahi unutacaksınız.

ETOSHA MİLLİ PARKI

22 bin 270 kilometrekare alana yayılan Namibya'nın ku- zeybatısında yer alan Etosha Milli Parkı, her mevsim başka bir güzellik sunuyor. Kurak geçen kış aylarında hayvanlar su birikintilerinde vakit geçirirken, yaz mevsiminde ise her yer yemyeşil bitki örtüsüyle kaplanıyor ve doğa yeniden canlanıyor. Bu mevsimde milli parkın sulak alanları flamingolarla doluyor ve ortaya eşsiz kareler çıkıyor. Hayat dolu milli parkta, nesli tükenmekte olan hayvanların da aralarında olduğu birçok canlı mevcut.

KAPADOKYA

GÜZEL Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapodokya bölgesinde ister atla, ister ATV ile ister balonla havadan gezebilirsiniz. Hatta hepsini deneyimlemek de mümkün. Doğanın oluşturduğu sanat eserlerine nereden bakarsanız akın çok güzel görünecektir

OKAVANGO DELTASI

Uçsuz bucaksız savanalardan ayrılıp hayat dolu deltalara gidiyoruz. Botsvana'da bulunan Okavango Deltası, dünyanın en büyük iç deltası olarak anılıyor. Kurak iklime sahip olan bölge, yılda bir kez yaşanan selle birlikte canlanıyor. Birkaç ay süren yağmurlarla hayat dolan deltada çeşitli balıklar, timsahlar ve su aygırları görülüyor. Bölgede safari yapmak için bir kampta ya da konaklama tesislerinde kalabilirsiniz.

DUBAİ

Farklı coğrafyaları deneyimlemek için de safari yapabilirsiniz. Dubai, bunun için harika bir seçim. Birçok turistin ilgisini çeken çöl safarisi, araçlarla yapılıyor. Kumların arasında geçen yolculukta hayret verici çöl manzarasını arkanıza alarak birbirinden eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz

IGUAZU ŞELALELERİ

Güney Amerika'da yer alan Iguazu Şelaleleri'ni yakından görmek ve binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan tabiatı gözlemlemek için tekne safarisine çıkmalısınız. Yemyeşil bitki örtüsünün arasından coşkuyla akan şelaleler, nefes kesen bir görünüm oluşturuyor. Şelaleler arasında sık sık ortaya çıkan gökkuşakları, herkesi büyülü bir masalın i çindeymiş gibi hissettiriyor.

GÜNEY LUANGWA MİLLİ PARKI

DOĞU Zambiya'da yer alan Güney Luangwa Milli Parkı, yürüyüş safarisi ile ünlü. 9 bin kilometrekarelik alanda yapılan yürüyüş safarisinde aslan, fil ve leopar gibi birçok hayvanla karşılaşabilirsiniz. Luangwa Nehri'nde su içen hayvanları görmek, sizin için unutulmaz bir deneyim olabilir.

FETHİYE

SAFARİ için çok uzaklara gitmek zorunda değilsiniz, ülkemizde de safari turlarıyla görebileceğiniz doğal güzellikler var. "Türkiye'de safari nerede yapılır?" diyenlere Fethiye'yi önerebiliriz. Jeep ve ATV gibi araçlarla yapılan safari turlarının rotasında tarihi yerlerin yanı sıra Saklıkent Kanyonu gibi doğayla bütünleşeceğiniz yerler de bulunuyor.

KRUGER MİLLİ PARKI

Bufalo, aslan, fil, gergedan ve leopar... Ekran karşısında izlerken bile etkileyici olan bu hayvanlar Güney Afrika'da "Beş büyük" olarak anılıyor. Yanlarında kendinizi çok küçük hissedeceğiniz bu hayvanlar, Kruger Milli Parkı'nda özgürce dolaşıyor. Afrika'daki milli parkların en popülerlerinden biri olan bölge, 19 bin 485 metrekarelik alanı ile dünyanın en büyük safari parkı olarak da anıılyor. Devasa milli parkta safariye çıktığınızda fillerin su içişini, aslan ailesinin savana turunu ve zebraların neşeli yürüyüşlerini görebilirsiniz. Doğada nasıl bir sürpriz ile karşılaşacağınız hiç belli olmaz..

NGORONGORO KRATERİ

Serengeti Milli Parkı'ndaki safari turunuzdan sonra mutlaka Ngorongoro Krateri'ne de gitmelisiniz. Serengeti'nin çok yakınında bulunan bu uçsuz bucaksız topraklar, büyük bir kraterin ortasında yer alıyor. Çevreden oldukça soyutlanan bölge, coğrafi olarak Afrika düzlüklerinden farklı. Burada da gergedan, aslan ve zebra gibi safarilerin olmazsa olmazı olan hayvanları görmek mümkün. Bunlara ek olarak kraterin ortasındaki gölde flamingoları da görebilirsiniz.