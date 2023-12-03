Edebiyatın ustasına Mecburi İstikamet

1940'LI yıllar toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatı 'Samim Kocagöz :Mecburi İstikamet" adıyla belgesel oldu. 1 yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan ve ünlü yazar Samim Kocagöz'ün hayatının ve hayatındaki bilinmeyen dönüm noktalarının anlatıldığı belgeselin çekimleri İzmir, Aydın Söke ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Belgeselin ilk gösterimi 7 Aralık Perşembe günü Beyoğlu Sineması'nda sonraki gösterimleri ise İzmir ve Aydın Söke'de gerçekleştirilecek.

TAMER LEVENT SESLENDİRDİ

SAMİM Kocagöz: Mecburi İstikamet belgeselinde Kocagöz'ü, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevreleri tüm samimiyetiyle anlattı.Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini de bir çok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası olan Yıldıray Gürgen yaptı. Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı, önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldı. Belgeselin yönetmenliğini, birçok başarılı belgeselde imzası olan ödüllü yönetmen Mesut Gengeç tarafından gerçekleştirildi.

Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje -kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken senaryosunu Cansu Yücelen yazdı. Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan hayatını ve yaşamın tüm önemli dönemlerini aktardıkları belirten Yönetmen Mesut Gengeç, "Samim Kocagöz'ün hayatının her yönüyle çok değerli bir yazar öyküsünü içinde barındırıyor. 77 yıllık yaşamının tüm tanıklıklarını, hatıralarını ve eserlerini bu belgesel projesinde aktarmaya çalıştık. Büyük bir titizlikle hazırlanan belgeselin çekimleri 1 yıl sürdü. Özel belgelerin incelendiği ve yazarın yakın çevresinin de yer aldığı çalışma aynı zamanda edebiyat dünyamıza da ışık tutuyor. Edebiyat yazarı olarak çalışkanlığı, yardım severliği ve insani yönü birçok kişiye örnek olacak türden olan Samim Kocagöz'ün hayatını belgeselde derinlemesine ele aldık" dedi.

SAMİM KOCAGÖZ KİMDİR?

1916 Aydın Söke doğumlu yazar 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1942-1945 arasında Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre İzmir Ticaret Okulu'nda edebiyat, Devlet Konservatuvarı'nda sanat tarihi dersleri verdi. Söke'de çiftçilikle uğraştı. 1950'den sonra İzmir'e yerleşti. İlk romanı İkinci Dünya 1938'de yayınlandı. Serveti Fünun, Uyanış, Ses, Hep, Bu Topraktan, Vatan, Fikirler, Yenilikler, Yeditepe gibi dergilerle Demokrat İzmir gazetesinde yayımlanan Telli Kavak, Kalpaklılar ve diğer öyküleriyle bilinir.