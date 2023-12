Güzellikleriyle bir döneme damga vurdular

CATHERİNE DENEVUE

Fransız oyuncu Catherine Deneuve, Jacques Demy, Roman Polanski, François Truffaut ve Luis Buñuel'in filmlerinde canlandırdığı soğuk sarışın karakterleriyle ünlendi. Deneuve, zamanla Fransız sinemasının en ünlü oyuncularından biri haline geldi.

Ablası Fransız oyuncu Françoise Dorleac, annesi ise Renee Simonot'dur. Sinema dışında ise modacı Yves Saint Laurent'ın defilelerinde yer almıştır.

SOPHİA LOREN

İtalyan oyuncu Sophia Loren Amerikan Film Enstitüsü tarafından Klasik Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilmiştir.

Loren, 2022 itibarıyla Hollywood sinemasının Altın Çağı'ndan hayatta kalan son büyük yıldızlardan biridir ve AFI'nin listesinde yaşayan tek kişidir. Bir güzellik yarışmasına katıldıktan sonra oyunculuk dersleri almaya teşvik edilen Loren, 1950 yılında on altı yaşındayken sinema kariyerine başladı.

BRİGİTTE BARDOT

BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Brigitte Bardot 1934 yılında doğdu. Döneminin en büyük yönetmenleriyle çalıştı ve zarif bir hafifliğin yanında şehvet içeren rollerde oynadı. 1952 yılında Brigitte 'And God Created Woman' (VE Tanrı Kadını Yarattı) filminde ilk büyük çıkışını yaptı.

Eski filmlerinde ve Cannes'teki gösterişlerinde bikini giymesiyle, bikiniyi popüler eden insan olarak gösterilmektedir. Kendisine ait tarzıyla 1960'ların modasının önemli bir figürü oldu. Marilyn Monroe ve Jackie Kennedy'in yanında Andy Warhol'un resimlerinin temalarından biridir.

BARBRA STREİSAND

A merikalı besteci, şarkıcı, oyuncu, yönetmen, senarist, prodüktör Barbra Streisand 1942 yılında New Yort'ta doğdu. Üniversite eğitimi almamış olmasına karşın, 1995'te Brandeis Üniversitesi tarafından verilmiş 'Fahri Doktora' unvanına sahip. Gerçekte Barbara olan adını, 'kimseye benzememesi için' Barbra olarak değiştirdi.

Yıllarını kendi özel gülünü yetiştirmeye adadı, yarattığı güle kendi adını verdi. 1968'de En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı, Katherine Hepburn ile paylaşmıştı. Streisand çok sık olmasa da, beste çalışmaları da yapmıştır. Bu yaptığı bestelerle de pek çok ödüle layık görülmüştür.

FAYE DUNAWAY

Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Faye Dunaway, 1965 yılından beri sinemada aktif rol aldı. Sanatçı aynı zamanda bazı filmlere yönetmen, yapımcı ve senarist olarak da imza atmıştı. Oscar, BAFTA, Altın Küre ve Emmy ödülleri dahil tam 17 ödül kazanan oyuncu 25 ayrı ödüle de aday gösterilmişti.

Çekici fiziği ile genelde evhamlı, sinirli, başarıya şartlanmış ve azimli kadınları canlandırmış olan Faye Dunaway 1965 yılında başladığı sinemada şöhreti 1967 yılında başrolünü Warren Beatty ile paylaştığı Arthur Penn filmi Bonnie and Clyde filmi ile yakalamıştı. Sinemadan önce de tiyatroda Elia Kazan'la çalışmıştı.

ANİTA EKBERG

Yedi erkek ve kız kardeşle büyüyen İsveçli Anita Ekberg'in macerası 1950'de Bayan İsveç seçildiği zaman başladı. 1970'lerde filmlerde daha az roller almaya başladı ama 1987 yapımı Intervista filmiyle dönüş yaptı.

İsveç insanının ve medyasının kendisini takdir etmediğini ifade eden Ekberg, yaşamının büyük bir kısmını İtalya'da geçirdi. 2015'te 83 yaşında öldü.

ANOUK AİMEE

1932 yılında Paris'te doğan Anouk Aimee, ailesinde oyuncular olduğu için bu mesleği seçti.

Oyunculuğa henüz 14 yaşındayken 1946'da başladı, ilerleyen yıllarda Fransız sinemasının ikon kadın oyuncularından birisi oldu. Aimee 4 defa evlendi ve boşandı.

PATTİE BOYD

İNGİLİZ manken ve fotoğrafçı Pattie Boyd George Harrison ve Eric Clapton'ın eski eşiydi. Boyd, iki eşine de ilham olmuştur.

"Something" (Harrison sonradan Ray Charles'ın söylemesi için yazdığını söylemiştir), "For You Blue" ve Clapton'ın "Layla", "Wonderful Tonight" ve "Bell Bottom Blues (Derek and the Dominos şarkısı) şarkılarının ilham kaynağıdır.

MARİANNE FAİTHFULL

İNGİLİZ şarkıcı ve aktris Marianne Faithfull, 1960'larda hit single'ı "As Tears Go By" ile popülerlik kazandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiliz İstilası sırasında baş kadın sanatçılardan biri oldu. 1970'lerde kişisel sorunların gölgesinde kaldı.

Bu süre zarfında anoreksik, evsiz ve eroin bağımlısıydı. Faithfull, VH1'in "Rock and Roll'un En Büyük 100 Kadını" listesine girmiştir. 2009 Kadın Dünyası Ödülleri'nde Dünya Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı ve Fransa hükümeti tarafından Ordre des Arts et des Lettres Komutanı oldu.

CLAUDİA CARDİNALE

İTALYAN bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği Tunus'ta basketbol milli takımında oynadı. 1957'de yapılan bir güzellik yarışmasında Tunus'taki en güzel İtalyan kız seçilerek Venedik Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı. Orada dikkat çekerek 1958'de Goha adlı filmle sinemaya başladı.

Roma'daki ünlü sinema okulu Centro Sperimentale di Cinematografia'da oyunculuk dersleri aldı. 1960'larda - daha sonra evleneceği - yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.