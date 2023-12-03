Nisan Rusya’da düğün İzmir’de

İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir'in yakın akrabası, Ukrayna ve Almanya'da et ihracatı yapan Salih Oğultaş ile Rusya'da polis memuru olarak çalışan Regina Habibullina, Bayraklı Bella Vista'da yaşamlarını birleştirdi. 2021'in sonunda Salih Bey'in yurt dışı iş seyahati sırasında tanışan çift, nişan yüzüklerini de geçtiğimiz ay Rusya'da düzenlenen törenle taktı.

550 DAVETLİ EŞLİĞİNDE

Marmaris'te yaz tatilindeyken yamaç paraşütü yaptıkları sırada gökyüzünde sürpriz bir teklifte bulunan Salih Bey, Regina hanıma adrenalin ve mutluluğu bir arada yaşattı. İzmir, İstanbul ve Ankara'dan konukların yer aldığı geceye, gelinin Rusya'dan gelen annesi, kuzenleri ve arkadaşları da katıldı. Regina ve Salih Oğultaş'ın nikah şahitliğini, Otokent Başkanı Fevzi Demir ile damadın yakın aile dostları olan İstanbullu iş insanı Mehmet Ökten ve İzmir Otogarı'ndaki Kamil Koç tesislerinin işletme sahibi Mahmut Bahçe yerine getirdi. Beymen imzalı gelinlik ve damatlıkla 550 davetlinin önünde "Evet" diyen Oğultaş çifti, balayı tatili için Maldivler'e gitti.