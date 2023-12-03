Saçlara Çin tıbbı mucizesi

Saç bakımınızı sağlamak için her geçen gün farklı yöntemler karşımıza çıkıyor. Bunlardan en meşhur olanı ise Gua Sha tarağı. Bilindiği üzere masaj aleti ve yüz dinlendirici olarak Gua Sha taşı fazlasıyla tercih ediliyor. Artık o taşın bir de var. Saç derisine yapacağınız masajla çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

Gua Sha'nın kökeni geleneksel Çin tıbbına dayanıyor ve bu uygulama yüzyıllardır cilt sağlığını ve enerji akışını dengelemede ilk kullanılan yöntem. Doğal taş çeşitlerinden üretilen Gua Sha tarağı da aynı şekilde saç derisinde rahatlatıcı masaj etkisi yaratıyor. Aynı zamanda bu tarak, özellikle Kore saç bakım trendlerinde karşımıza çıkıyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Gua Sha tarağını kullanmaya başlamadan önce saç köklerine özel bir yağ uygulanması gerektiğini söylemeliyiz.

Sonrasında sırayla yapmanız gerekenler şu şekilde:

- Nazikçe saç derine masaj yaparak saç bakımı yağını uyguladıktan sonra Gua Sha tarağını başınıza 25 derecelik bir açıyla yerleştirmelisiniz.

- Kibar hareketlerle tarama işlemine başlayabilirsiniz.

Ancak uygulama sırasında tarağın saçınızı çekmemesine ve kafa derisini acıtmamasına özen göstermelisiniz.

- Bütün bunları dikkate aldığınız zaman tarağın ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Öte yandan uzmanlar da Gua Sha'nın fazla bastırılması durumunda nazik kafa derisi için zararlı sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

İstenen sonuçları görmek için saç bakımı rutininde düzenli uygulama yapılmasını da öneriyorlar. Bir süre sonra saçlarınız daha dolgun ve güzel görünecek.

FAYDALARI NELER?

GUA Sha tarağı ile saça masaj yapıldığı zaman saç derisindeki gözenekler nefes alıyor, zamanla saç daha göz alıcı görünüyor ve ayrıca daha hızlı uzamaya başlıyor. Bütün bu faydalarına ek olarak tarak, rahatlatıcı bir etki sunmakla kalmayıp kullanılan ürünlerin daha etkili emilmesine yardımcı oluyor. Güzellik uzmanlarının da fazlasıyla kullandığı bu tarak ile kısa sürede ışıltılı ve gür saçlara sahip olacaksınız.

YEŞİM YA DA GÜLTAŞI

SAÇ bakım uzmanları konuyla ilgili çok fazla araştırma yapıyor. Bu yüzden de onların sözüne güvenmek gerekiyor. Gua Sha tarağı ile saça masaj yapmak için gül taşı ya da yeşim gibi doğal taşlardan üretilenlerin tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle yeşim taşıyla hazırlanan masaj aletlerinin tercih edildiği göz önünde bulundurulursa bu çok doğru bir karar olacak. Tarağın tutuşunun rahat, yüzeyinin ise pürüzsüz olması da saç bakım rutininize konfor sağlama açısından kritik bir öneme sahip. Bu uygulama için kaliteli bir Gua Sha tarağına yatırım yapmanız emin olun ki sizin için iyi olacak. Şampuanlarla ya da saç bakım kremleriyle o kadar fazla zaman geçirmenize gerek kalmadan bu tarak sizin işinize yarayacak.